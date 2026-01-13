Buscan a un hombre y rescatan con vida a otro tras naufragar una lancha en la costa de Alicante - SALVAMENTO MARÍTIMO

ALICANTE, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Unidades de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo realizan labores de búsqueda en la costa de Alicante para localizar a un hombre que desapareció tras naufragar la lancha en la que viajaba junto a otro varón de 37 años que ya ha sido rescatado con vida.

En la madrugada del domingo se tuvo conocimiento de la desaparición de estos dos hombres, que habían salido en coche desde Abanilla (Murcia) el sábado por la mañana con destino a la costa alicantina para probar una embarcación de pequeño tamaño, según ha detallado el organismo a través de la red social X.

Además, ha explicado que los familiares de los dos desaparecidos avisaron a las autoridades y que se inició un dispositivo de búsqueda, dirigido por Salvamento Marítimo, para recorrer la costa alicantina por tierra y mar.

A raíz de estos trabajos, el avión Sasemar 308 localizó la embarcación el domingo a unas 15 millas de Santa Pola con uno de los dos tripulantes a bordo, un hombre de 37 años, que fue rescatado con vida.