Bustinduy, "absolutamente convencido" de que habrá confluencia de izquierdas con Oltra como candidata en València

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy (2i), y la exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra (2d), durante una reunión con diferentes entidades de desarrollo comunitario, en Orriols- Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se ha mostrado "absolutamente convencido" de que en la ciudad de València habrá una confluencia de formaciones a la izquierda del PSOE en las elecciones municipales de 2027 con la exvicepresidenta de la Generalitat y referente de Compromís, Mónica Oltra, como candidata a arrebatar la alcaldía a Mª José Catalá (PP), quien gobierna junto a Vox.

"Para mí es un honor poder expresarle hoy en persona parte de esa alegría y el compromiso de muchísima gente de hacer lo que sea necesario para ayudar a que la ciudad de València tenga en Mónica una alcaldesa que vuelva a poner el interés de los vecinos y las vecinas por delante".

Así lo ha manifestado a los periodistas antes de participar junto a la propia Oltra, quien ha asistido en calidad de exconsellera de Servicios Sociales, en una reunión con entidades de desarrollo comunitario en la sede de Orriols Convive, en el barrio de Orriols. Mónica Oltra anunció hace unas semanas su vuelta a la política y su intención de ser la candidata de Compromís a la alcaldía de València.

Bustinduy (Sumar) ha explicado que ha sido él quien ha invitado a Oltra a participar en este encuentro con colectivos sociales para hablar de problemáticas específicamente relacionadas con la vivienda. "Y no nadie hay mejor que Mónica Oltra para poder hacernos de anfitriona de la tierra que conoce y en la ciudad en la que estoy absolutamente convencido que va a volver a gobernar muy pronto la izquierda liderada por Mónica Oltra".

Preguntado por si cree que será posible una confluencia de izquierdas en València en los comicios de 2027, ha afirmado que "gente de todo signo y condición ha sentido en estas últimas semanas una profunda ilusión y alegría porque Mónica haya decidido dar ese paso".

"Estoy absolutamente convencido de que gente de todas las orientaciones, de todas las formaciones, se va a encontrar peleando codo con codo en esa causa común para poner esta ciudad al servicio de sus vecinos y vecinas. Estoy absolutamente convencido de ello", ha aseverado.

"SENSACIÓN DE JUSTICIA"

Bustinduy ha asegurado que para él supone un "absoluto honor" y un "motivo de alegría" compartir este encuentro con Oltra, ya que considera que "hay muchísima buena gente en todo el país que ha sentido en estas últimas semanas una profunda alegría y una sensación de justicia" con su anuncio de que regresa a la política.

Según ha defendido, con una alcaldesa como Oltra se trabajaría en que ciudades como València no sean "escaparates, ni centros comerciales, ni parques temáticos, que desgraciadamente es lo que está sucediendo principalmente por el problema de la vivienda". "Tienen que ser para los vecinos y vecinas que viven en ella y eso es lo que va a hacer Mónica", ha augurado.

HORTA CUINA

Posteriormente, el ministro ha visitado el CEIP Federico García Lorca de València para conocer de primera mano Horta Cuina, un proyecto que favorece una alimentación saludable, sostenible y de temporada en los centros escolares, que ha relacionado con el Real Decreto de Comedores Escolares que ha entrado en vigor en España este mes.

"En esta tierra tenéis un motivo de orgullo porque el grado de excelencia que ha alcanzado este proyecto, demostrando que los niños y las niñas pueden tener garantizado el acceso a una alimentación saludable en las escuelas públicas, es digno de imitación en el país entero y queremos ponerlo en valor", ha alabado.