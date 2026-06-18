Bustinduy pide por carta al Consell que realice control oficial alimentario y no deje "desamparada a la ciudadanía"

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy durante la comparece ante los medios de comunicación (imagen de archivo) - Gustavo Valiente - Europa Press

VALÈNCIA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha enviado cartas a la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, y al conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, para recordar a la Generalitat Valenciana que debe realizar labores de control oficial para asegurar la calidad y el etiquetado en el ámbito alimentario dentro de la Comunitat Valenciana.

Bustinduy ha insistido en que la Comunitat Valenciana es la única de todo el Estado que no está llevando a cabo estos controles, "dejando desamparada a la ciudadanía de forma completamente arbitraria y contraria a los compromisos suscritos por la propia Comunitat Valenciana", según han explicado fuentes del Ministerio.

De hecho, en su misiva, el ministro señala que la Comunitat Valenciana lleva "años sin realizar labores de control oficial" para asegurar la calidad y el etiquetado y no ha proporcionado la información necesaria al respecto.

A juicio del ministro, esa "falta de actuaciones" supone un "doble riesgo" porque dificulta la coordinación nacional y cooperación entre administraciones, lo que podría generar incidencias ante posibles auditorías por parte de la Comisión Europa, y podría suponer un "menoscabo" para las personas consumidoras e incluso un "agravio" para el sector agrícola.

Además, afirma que la Dirección General de Consumo ha remitido "siempre en tiempo y forma" las propuestas de actuación a la Generalitat sin obtener respuesta. También señala que la Dirección General de Consumo y la Secretaría General de Consumo ha enviado diferentes solicitudes y reclamaciones sobre esta cuestión.

Por eso, Bustinduy insta a la Generalitat a informar cuál es la autoridad competente para esta labor de control oficial en la Comunitat Valenciana, para evitar que esta situación se tenga que reconducir como un "conflicto negativo" de competencias, y que acredite así el cumplimiento de los requisitos de vigilancia de la cadena alimentaria.

La semana pasada, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 visitó Sueca (Valencia), en la Comunitat Valenciana, e instó a la Generalitat a que persiguiese el engaño sobre el origen del arroz y los etiquetados que pueden inducir a error al consumidor, una denuncia que se ha dado desde organizaciones agrarias como La Unió, que señalan que estas prácticas agravian al agricultor local y valenciano al ocultar el origen real del producto, según recoge el Ministerio.