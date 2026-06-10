Bustinduy reivindica la "valentía" de los profesores valencianos en huelga y su "ejemplo" para el resto de España

Reunión del ministro Pablo Bustinduy con los sindicatos STEPV, CCOO PV y UGT-PV - UGT-PV

VALÈNCIA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha trasladado su "firme apoyo" a los profesores en huelga en la Comunitat Valenciana y ha reivindicado su "valentía" y el "ejemplo" que considera que representan para el resto de España al defender una educación pública de calidad.

Así lo ha manifestado tras una reunión con representantes de los sindicatos convocantes de la huelga (STEPV, CCOO PV y UGT-PV), que afronta ya su quinta semana, acompañado por la portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles.

Bustinduy ha agradecido la "lucha" de los profesores y ha trasladado "toda" su disposición a poder colaborar "en la medida que sea posible" desde el Gobierno, al tiempo que ha instado a la Generalitat "que escuche" a los docentes en huelga y que en las negociaciones "prime la empatía".

"Hay cientos de miles de compatriotas a lo largo y ancho del país que en este último mes han sentido profundo orgullo y gratitud --ha proclamado--. Porque en esta lucha no se están dirimiendo solo las condiciones laborales de las profesionales de nuestro sector educativo en la pública. Se está dirimiendo el futuro de la educación pública en su conjunto, que es el pulmón de una democracia".

Ha extendido su agradecimiento a los profesionales que se están movilizando en otras comunidades autónomas, como los educadores de 0-3 años, "que han visto con profundo orgullo una referencia y un ejemplo en la movilización que se ha producido en la Comunidad Valenciana para defender el derecho a la escuela pública". "No están trabajando para ellas y ellos mismos, están trabajando para todos y todas y es un motivo de orgullo", ha insistido.

De cara al futuro, el ministro ha defendido que "estas luchas sirvan para afianzar nuestros servicios públicos, que son lo que nos iguala, lo que permite que se garantice la igualdad de derechos y oportunidades a la ciudadanía".

Por parte de los sindicatos, Marc Candela (STEPV), Xelo Valls (CCOO) y Maite Tarazona (UGT) han agradecido el apoyo y "empatía" del titular de Derechos Sociales y su gesto de intentar "echar un cable" desde el Gobierno.

Y la portavoz de Compromís per València ha expresado su reconocimiento a todo el profesorado que lleva cinco semanas en huelga, "dejando todo su tiempo para que nuestros hijos e hijas tengan la educación pública de calidad que se merecen y en valenciano". También ha destacado que los tres sindicatos están "dando la cara hasta el último momento" y ha puesto en valor todas las movilizaciones en las calles.

Entre ellas ha resaltado la acampada en la plaza de la Virgen, que "ha dado una lección a la alcaldesa de València (Mª José Catalá, del PP) demostrando que con diálogo y acuerdo se puede conseguir mucho más por una sociedad mejor que confrontando directamente". Ha puesto como ejemplo la colaboración de los profesores acampados para que los actos festivos del Corpus del pasado fin de semana se pudieran desarrollar con normalidad.

Y en clave estatal y autonómica, Robles ha agradecido el apoyo del ministro y ha reprochado al Consell que no acepte la última propuesta de reforma de financiación autonómica del Gobierno, ya que considera que "el PP debería notar tiene 3.600 millones de euros en la mesa para poder invertir en educación pública".