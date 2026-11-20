El jefe de la Delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé. - VOX

VALÈNCIA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jefe de la Delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha criticado que el 'cara a cara' que este jueves mantuvieron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ante las próximas elecciones generales del 29N, "evitó cuestiones fundamentales como la inmigración, la vivienda y el colapso de los servicios públicos".

Así lo ha manifestado el representante de Vox, en un acto de campaña este viernes en la localidad valenciana de Torrent, al ser preguntado por los medios por su valoración por el debate electoral entre ambos candidatos.

Buxadé ha lamentado que los valencianos y el conjunto de los españoles no pudieran escuchar al líder de Vox, Santiago Abascal, a quien ha definido como "la verdadera alternativa política".

Además, ha acusado a PP y PSOE de "evitar cuestiones fundamentales", entre las que ha citado "la inmigración, la vivienda y el colapso de los servicios públicos".