La cabalgata del Convit llena las calles por el Corpus: la Moma, la 'degolla' y la 'poalà', protagonistas

Cabalgata del Convit de València - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

València celebra este domingo el día grande de la festividad del Corpus Christi, la 'festa grossa' de la ciudad que cumple 700 años, y a pesar de las altas temperaturas, la ciudadanía ha salido a las calles durante la mañana para disfrutar de la cabalgata del Convit, con la danza de la Moma, la 'Degolla' y la posterior 'poalà' como grandes protagonistas de la primera parte de la jornada.

La cabalgata del Convit ha discurrido con normalidad por el corazón de la ciudad, donde este año ha coincidido con la acampada de docentes instalada en la plaza de la Virgen en el marco de la huelga indefinida de la educación pública no universitaria. Los profesores se habían reubicado temporalmente dentro de la plaza para facilitar el correcto acceso.

Finalmente, la celebración ha podido disfrutarse sin conflictos durante esta mañana y entre el público se ha visto a varios de los docentes acampados, luciendo camisetas verdes y chalecos.

El desfile del 'Convit' se realiza desde el año 1516 y supone un llamamiento a la ciudadanía para que asista a la procesión de la tarde. El representante de la Iglesia, el 'Capellà de les Roques', ha sido el encargado de iniciar la cabalgata. A este personaje, encarnado de nuevo por Juanfran Barberá, le ha precedido la Guardia Municipal Montada y varias comparsas.

Han abierto la marcha las 'banderoles', seguidas del 'Capellà de les Roques' y, tras él, las danzas: 'La Moma', 'La magrana', 'Els cavallets o morets', 'Els llauradors', 'Els pastorets', 'Els arquets', 'Els turcs' y la 'Dansa de les vetes'. A continuación, ha sido el turno para los 'Misteris': el de 'Adán y Eva', 'Sant Cristòfol i els pelegrins' y 'el Rei Herodes'.

Por último, la 'Degolla' ha ido repartiendo a su paso caramelos y 'carxotades' a todos los presentes, al tiempo que desde los balcones de las calles Cavillers y Avellanas los vecinos han ido vertiendo los 'poals' (cubos) llenos de agua, en la acción conocida como la 'poalà'.

El desfile ha seguido su recorrido habitual: inicio en la plaza de Manises para seguir por la calle Caballeros, plaza de la Virgen, calle del Miguelete, plaza de la Reina, Cavillers, Avellanas y finalmente la plaza de la Almoina y la calle Palau.

Los miembros de la 'Degolla' han desfilado, cerrando el desfile, ataviados con trajes de arpillera con siniestros dibujos, ceñidor de cuerda y con corona de pámpanos, portando en sus manos unos 'fuets', llamados 'carxots' (cachetes). La comparsa de la 'Degolla' forma parte del 'misteri del rei Herodes' y representa el grupo de soldados romanos ejecutores de la orden del rey de degollar todos los niños de la ciudad de Belén menores de dos años.

La 'Cabalgata' o 'Convit' tiene una menor antigüedad que la procesión, pese a ello, ya en 1516 hay noticias de su existencia. Nació como una invitación de los jurados de la ciudad, a través del 'Capellà de les Roques', a las autoridades y al pueblo para que asistieran a la solemne procesión del Corpus Christi.

A diferencia de la procesión, la celebración de este festejo ha sufrido modificaciones y alteraciones e incluso ha llegado a suprimirse entre 1867 y 1874. Anteriormente, en 1862 y 1863, se planteó su supresión por los "incidentes" causados por la 'Degolla', que regresaría en 1884 junto con las danzas.

De 1886 a 1896, la cabalgata se suprimió y, posteriormente, entre 1965 y 1977, desapareció totalmente. A partir de ese año, y gracias al acuerdo con el Ayuntamiento, se recuperó el desfile a semejanza de la que se efectuaba a finales del siglo XVIII.

En el desfile se representan varias danzas que tienen su precedente en las representaciones y bailes de los siglos XV y XVI, escenificados encima de las rocas. Las danzas de momos tienen un origen medieval y proceden de Francia, mientras que en València aparecen en 1459 con las entradas del rey Juan II y de su mujer, mientras que el resto de los bailes del Corpus responden a una "mentalidad barroca". La primera muestra se encuentra en la incorporación en 1589 y desligada de las rocas, 'nanos' y 'gegants'.

Cada año, niños y niñas de la ciudad representan las danzas históricas de 'Els cavallets', 'Els arquets', 'Els pastorets' o 'La magrana', a las que se han incorporado más recientemente las de Vetes, Guerrera y Cintes, 'Els llauradors' y 'Els turcs'.

Tras la cabalgata, a las 14.00 horas, la plaza del Ayuntamiento acoge el disparo de una 'mascletà' a cargo de la pirotecnia Alto Palancia.

PROCESIÓN

Ya por la tarde, a las 16.30 horas será el turno para el paso de las rocas, a las 17.15 horas para la salida de los carros de la murta y un cuarto de hora después los 'gegants' y 'cabuts', la 'magrana' y la Moma, protagonista de uno de los bailes más específicos y antiguos de la festividad del Corpus que simboliza "el triunfo de la virtud sobre los siete pecados capitales".

A las 19.00 horas empezará la procesión, con el desfile de 300 personajes bíblicos, que saldrá de la Seu por la puerta de los Apóstoles, para continuar por la plaza de la Virgen, las calles Cavallers, Tossal, Bosseria, Mercat, Maria Cristina y Sant Vicent, plaza de la Reina, Mar, Avellanes, Palau y la plaza de l'Almoina hasta la Catedral. Y, para finalizar este acto, a las 21.00 horas, se efectuará el tradicional volteo de campanas