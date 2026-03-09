Cabanyal Íntim reivindica la vulnerabilidad como espacio "de resistencia y creación" en su XIV edición

Cartel del XIV Festival Cabanyal Íntim. - FEMMELLA

El Festival Cabanyal Íntim, que se celebrará del 7 al 10 de mayo en este barrio de la ciudad de València, pone el foco en "la potencia creativa de la fragilidad humana, emocional y social". Bajo el lema 'Vulnerables', su 14ª edición invita a explorar, desde la creación contemporánea, aquello que "nos atraviesa, nos expone y nos conecta", según explica el equipo del certamen.

La propuesta reivindica "la vulnerabilidad como un espacio de transformación y de resistencia, tanto individual como colectiva". La imagen del cartel está firmada por Femmella, nombre artístico de la comunicadora e ilustradora valenciana Vanessa Martínez Montesinos.

Su propuesta dialoga con el lema de este año a través de una estética sensible y poderosa que reivindica la belleza de lo frágil y la fuerza de lo íntimo. La escultura fragmentada que centra el collage, señala, "representa la vulnerabilidad, evocando tanto los escombros de una ciudad bombardeada o el dolor emocional, como una sociedad agrietada por un sistema socioeconómico feroz".

No es casual, añade, que sea una obra clásica: "La vulnerabilidad es intrínseca a los seres vivos y remite tanto a la fragilidad física, psicológica y estructural como a la resiliencia y a la capacidad de abrirse paso entre las grietas".

Fiel a su esencia, Cabanyal Íntim volverá a transformar las casas particulares, comercios, calles, plazas y espacios cotidianos del barrio en escenarios efímeros donde las artes escénicas dialogan de tú a tú con el público.

Teatro, danza, cabaret, música y propuestas híbridas convivirán durante cuatro días en un formato que apuesta por la cercanía, la experimentación y el encuentro humano. Las acciones performativas tendrán un papel destacado en una nueva edición de Territori Performance, que se celebrará en el Teatre El Musical, espacio que también albergará la inauguración y la clausura del festival.

A la programación se sumarán otros centros culturales públicos del barrio, como el Escorxador y Reina 121. Junto a ellos, la Asociación de Comerciantes del Marítimo (ACIPMAR) colabora un año más, cediendo locales para las representaciones.

Por su parte, Casa Montaña, que desde los inicios del festival acoge la rueda de prensa, volverá a ser el punto de partida del Cabanyal Íntim.

Desde su nacimiento, el festival ha convertido el barrio en un escenario efímero para poner en valor su tejido social y arquitectónico a través de una cultura de proximidad.

Con catorce ediciones a sus espaldas, "continúa creciendo sin perder su espíritu original: abrir puertas --literal y metafóricamente-- para compartir historias que nos interpelan de cerca", remarca la organización, que avanza que en las próximas semanas se dará a conocer la programación completa, así como la apertura de venta de entradas y sus actividades paralelas.