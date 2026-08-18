Cae en Alicante una red criminal dedicada a favorecer la migración irregular entre España y Francia

1111157.1.260.149.20260818100906 Archivo - Imagen de un coche patrulla de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

ALICANTE, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional, en una investigación desarrollada conjuntamente con las autoridades francesas, han desarticulado en Alicante una organización criminal dedicada, presuntamente, a favorecer la migración irregular entre España y Francia.

La red habría realizado más de 20 traslados ilícitos de migrantes entre ambos países. La investigación culminó con la detención del principal investigado cuando trataba de cruzar la frontera transportando a varias personas en situación irregular, lo que permitió desmantelar una organización integrada por tres miembros, actualmente dos de ellos en prisión provisional, que habría obtenido un beneficio aproximado de 100.000 euros con esta actividad ilícita.

La investigación se inició tras la información facilitada por las autoridades francesas, que habían detectado numerosos cruces fronterizos realizados por un vehículo vinculado al principal investigado, informa Jefatura en un comunicado.

A partir de ese momento, los agentes llevaron a cabo diversas gestiones que permitieron identificar nuevos medios utilizados por la organización y confirmar la existencia de desplazamientos reiterados compatibles con el traslado ilícito de migrantes.

Las pesquisas permitieron acreditar que, entre los meses de mayo y junio, el principal investigado realizó al menos siete desplazamientos con otro vehículo siguiendo un mismo itinerario, con origen en Alicante y destino final Francia, accediendo así al país vecino por el paso fronterizo de La Junquera-Le Perthus.

El análisis del patrón de los viajes, así como el intercambio constante de información entre ambos países, resultaron determinantes para detectar que la red realizó más de 20 traslados fronterizos irregulares.

DETENIDO CUANDO TRANSPORTABA MIGRANTES HACIA FRANCIA

La coordinación policial entre España y Francia permitió detener al principal investigado en territorio francés cuando transportaba migrantes en situación irregular.

Esta actuación posibilitó que las autoridades francesas emitieran una Orden Europea de Investigación para la práctica de entrada y registro del domicilio del principal investigado, así como la obtención de información financiera.

En respuesta a dicha solicitud, los agentes realizaron la entrada y registro en el domicilio del investigado en Alicante, actuación que se llevó a cabo en un plazo inferior a 72 horas desde la recepción de la orden. Durante el registro domiciliario se intervinieron 3.190 euros en efectivo, documentación personal y relativa a vehículos, un paquete de tarjetas ofreciendo servicios de taxi con el número de teléfono utilizado por el investigado y un juego de llaves de otro vehículo de su propiedad.

La investigación ha permitido desarticular una organización criminal integrada por tres personas, actualmente dos de ellas en prisión provisional, que presuntamente cobraban 200 euros por cada migrante trasladado entre España y Francia y transportaban entre cinco y seis personas en cada viaje.

Los agentes estiman que la organización habría obtenido unos beneficios cercanos a los 100.000 euros. Asimismo, el análisis de cuatro cuentas bancarias de los investigados permitirá avanzar en la determinación del alcance económico total de la actividad delictiva.