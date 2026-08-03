Cae un grupo itinerante dedicado a robos en casas que marcaban mediante la técnica del hilo de pegamento

Desarticulado un grupo criminal itinerante dedicado a robos en viviendas que marcaban mediante la técnica del hilo de pegamento - POLICÍA NACIONAL

VALÈNCIA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional, junto con la Policía de Georgia, han desarticulado un grupo criminal itinerante especializado en la comisión continuada de robos con fuerza en interior de domicilios. Para ello, dejaban las entradas de las viviendas marcadas con un hilo de silicona o de pegamento casi transparente entre el marco y la hoja, de tal manera que, al regresar varios días después, podían comprobar si alguien había abierto la puerta y, por lo tanto, si la casa estaba ocupada o vacía en esos momentos.

La operación ha permitido la la detención in fraganti de tres personas cuando cometían un robo con fuerza en Valencia. Se les imputa los delitos de pertenencia a grupo criminal, falsedad documental y 18 robos con fuerza en interior de domicilio. A estos arrestados les constaban tres reclamaciones judiciales vigentes.

La investigación comenzó en abril de 2025, cuando se tuvo conocimiento de la presencia de un grupo criminal itinerante muy activo en la provincia de Valencia especializado en robos con fuerza en el interior de domicilio.

Tras varias pesquisas, se pudo identificar a los miembros del entramado, que resultaron ser personas con un marcado carácter itinerante y gran profesionalidad, y que daban infraestructura a otras redes criminales que venían a España a cometer hechos delictivos por períodos cortos de tiempo para, posteriormente, regresar a su país de origen después de conseguir sus objetivos.

Se repartían los papeles alternando las tareas de búsqueda de domicilios, alquiler de los vehículos, labores de vigilancia, apertura y acceso al interior de inmuebles, explica la Jefatura Superior en un comunicado.

Los agentes llevaron a cabo dos entradas y registros en las localidades de Gandía y Cullera, en la provincia de Valencia, donde interceptaron un paquete con destino a Georgia, 40 joyas, seis relojes, 2.000 euros, ganzúas, llaves maestras, láminas para impresioning, pegamento y diverso material para elaborar llaves.

PARAGUAS PARA NO SER RECONOCIDOS

Para los desplazamientos alquilaban vehículos con documentación falsa o a nombre de testaferros. Una vez en el lugar y con el vehículo alejado del sitio, escondían las llaves de este en las inmediaciones. Cuando procedían a acceder a los edificios portaban un paraguas para ocultar sus rostros, con el objetivo de no ser reconocidos por las posibles cámaras de videovigilancia.

Los días de diario, a plena luz del día, reconocían el terreno, mientras que por las noches y durante los fines de semana seleccionaban las viviendas mediante el marcaje de puertas con hilos de pegamento. De esta manera podían corroborar que no había moradores y, así, acceder al interior para conseguir su botín: joyas, relojes, dinero y dispositivos electrónicos.

Conseguido el objetivo, enviaban los efectos robados a su país de origen a través de paquetería, dificultando así su relación con los hechos. Los agentes llevaron a cabo la explotación del operativo a medios del mes de junio, cuando detuvieron a tres personas in fraganti tras cometer un robo con fuerza en Valencia. Se les intervino 2.000 euros, herramientas y documentación falsa.

Posteriormente, se llevó a cabo dos entradas y registros en Cullera y Gandia, donde se intervino 40 joyas, seis relojes, ganzúas, láminas para impresioning, pegamento y diverso material para elaborar llaves maestras.

Además, se procedió a la intervención de un paquete postal enviado a Georgia con gran cantidad de efectos sustraídos: una maleta que contenía en su interior ropa de marca, un maletín de póquer, un portátil y un robot de limpieza. Todos estos objetos robados fueron devueltos a su dueño.

Los tres detenidos han ingresado en prisión, a quienes se les imputan los delitos de pertenencia a grupo criminal, falsedad documental y 18 robos con fuerza en interior de domicilio.

Les consta, además, tres reclamaciones judiciales vigentes. La investigación continúa abierta en estos momentos tanto para esclarecer otros hechos delictivos como para la devolución de efectos sustraídos.

MÉTODOS PARA PREVENIR LA INTRUSIÓN

La Policía Nacional aconseja a los ciudadanos simular la presencia en el domicilio a través de luces y lámparas con temporizadores, y no dejar las persianas completamente bajadas, ya que es una forma fácil para que los delincuentes se percaten de que se encuentra vacío.

Es importante que los ciudadanos tengan en cuenta que si observan en las puertas de sus viviendas marcas como testigos de plástico, hilos de pegamento, plastilina, trozos de papel o algún pequeño objeto apoyado en la puerta --técnicas utilizadas para detectar la ausencia de los moradores-- avisen al 091.