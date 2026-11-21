Una vivienda ubicada en la localidad castellonense de Alfondeguilla ha sufrido el colapso de parte del techo tras registarse un incendio y una explosión. - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE CASTELLÓN

CASTELLÓ, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una vivienda ubicada en la localidad castellonense de Alfondeguilla ha sufrido el colapso de parte del techo tras registarse un incendio y una explosión, informa el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón.

Los hechos se produjeron en la noche de este vienes, sobre las 21.00 horas, y hasta el lugar se movilizaron dos dotaciones de bomberos y una unidad de mando del parque de Plana Baixa.

A su llegada, se confirmó que el ocupante de la vivienda ya se encontraba fuera de la casa, pero que los daños materiales eran importantes, ya que además del incendio, se ha había producido el colapso de parte del techo de la vivienda, una casa antigua.

Los efectivos del Consorcio procedieron a la extinción del incendio así como a evitar su propagación a las viviendas colindantes. La vivienda fue precintada y la zona balizada en prevención del riesgo de caída de cascotes, a la espera de la revisión del técnico municipal.