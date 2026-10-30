El caimán encontrado en Sax, trasladado al Río Safari de Elche para su recuperación - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El caimán de anteojos que fue localizado en el cauce del río Vinalopó a su paso por Sax (Alicante), un ejemplar al que el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil llevaba meses siguiendo la pista, ha sido trasladado al Río Safari de Elche para su recuperación y su posible reintroducción en el medio natural.

A mediados de julio, un ciudadano avisó de que había visto lo que parecía un caimán en el cauce del río. La información tuvo una "amplia repercusión" en redes sociales y generó "inquietud entre los vecinos", según ha indicado la Benemérita en un comunicado.

Una vez conocida esa información, agentes del Seprona de la Guardia Civil de Alicante y Monóvar desarrollaron varios servicios preventivos de búsqueda, con visores nocturnos y vuelos de dron, en los que también participaron agentes de Sax y de la Policía Local.

El pasado 16 de octubre, operarios del Ayuntamiento de Sax que desbrozaban el cauce del Vinalopó a la altura del puente advirtieron de lo que parecía ser un fragmento de la cola de un caimán. Tras las labores de localización, el animal fue localizado y capturado por efectivos de la Policía Local de este municipio.

En este punto, se informó a la patrulla del Seprona de Monóvar. Los agentes se desplazaron hasta las dependencias de la Policía Local, se hicieron cargo del ejemplar y lo trasladaron al Río Safari de Elche.

Se trata de un caimán de anteojos, una especie incluida en el Convenio Cites, de modo que su comercio y su tenencia por particulares están permitidos siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

El ejemplar recogido, sin embargo, carecía de identificación, por lo que la Guardia Civil ha dado cuenta de los hechos a la autoridad científica Cites y a las autoridades aduaneras.

Finalmente, la Guardia Civil ha apuntado que la tenencia de animales exóticos exige disponer de la documentación que acredite su origen legal y su identificación y que la suelta o el abandono de un ejemplar de estas características supone un "riesgo" para el propio animal, para los ecosistemas y para las personas.