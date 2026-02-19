CaixaForum e In-Edit traen a València un ciclo que pone el foco en el documental musical y el cine social

CaixaForum València, en colaboración con In-Edit, Festival Internacional de Cine Documental Musical de Barcelona, presenta un ciclo que incluye cuatro documentales musicales que han pasado por el certamen y que también pone el acento en filmes sociales. - CAIXAFORUM VALÈNCIA

CaixaForum València, en colaboración con In-Edit, Festival Internacional de Cine Documental Musical de Barcelona, presenta un ciclo que incluye cuatro documentales musicales que han pasado por el certamen y que también pone el acento en filmes de carácter social.

Con el título 'In-Edit on Tour', se proyectará 'El canto de las manos', que explora la sordera a través de la música siguiendo a tres músicos sordos de Venezuela que llevan por primera vez a escena una obra de Beethoven; 'Legacy', un puente a través del jazz entre generaciones y memoria cultural; 'Daytime Revolution', que registra la experiencia de John Lennon y Yoko Ono presentando un popular programa de televisión en los 70, y 'Los Negativos: Graduados en underground', retrato fiel de la escena mod barcelonesa de los 80.

El ciclo, que tendrá lugar del 27 de febrero al 22 de mayo y estará presentado por el periodista cultural Eduardo Guillot, es "una oportunidad única para disfrutar de algunos de los mejores documentales que han pasado por este festival, convertido ya en todo un referente mundial", asegura la organización en un comunicado.