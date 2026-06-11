CaixaForum València y el Jardí Botànic acogen el XVII Concurso Internacional de Guitarra Alhambra

Miguel Trápaga - FUNDACIÓN ALHAMBRA GUITARRAS

VALÈNCIA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de València acogerá del 17 al 20 de junio la XVII edición del Concurso Internacional de Guitarra Alhambra (CIGA), uno de los encuentros de guitarra clásica de mayor relevancia del panorama internacional. El certamen se celebrará en CaixaForum y en el Jardí Botànic con un programa abierto completamente al público.

Organizado por Fundación Alhambra Guitarras, el certamen reunirá a jóvenes intérpretes de alto nivel, maestros, jurados especializados y amantes de la música en una programación que combinará competición, conciertos extraordinarios y actividades culturales divulgativas.

La XVII edición ha registrado una "respuesta extraordinaria", según los organizadores. De los 20 semifinalistas de 14 países, nueve se han clasificado para la fase final representando a Polonia, Portugal, Japón, México, Ucrania y España.

La programación arrancará el miércoles 17 en el Jardí Botànic con la inauguración oficial. La velada incluirá la presentación de la obra de encargo compuesta específicamente para esta edición: 'Preludio de Torre Quebrada', del compositor José Luis Turina, editada por Editorial Piles. Además, contará con un concierto extraordinario a cargo de la guitarrista alemana Julia Trintschuk, una de las intérpretes más destacadas de su generación.

Los días 18 y 19 de junio, el auditorio de CaixaForum acogerá las pruebas semifinal y final del concurso, con entrada libre y aforo limitado, permitiendo al público asistir en directo.

En paralelo, la segunda planta del edificio albergará la actividad divulgativa 'Alhambra Guitarras: Madera, Taller y Oficio Artesano', una propuesta que acercará al público el proceso de construcción artesanal de la guitarra española y el legado de más de seis décadas de Guitarras Alhambra como referente mundial de luthería.

El certamen concluirá el sábado 20 con la gala de clausura y entrega de premios, seguida de un concierto extraordinario a cargo del violonchelista Fernando Arias y el guitarrista Miguel Trápaga, poniendo el broche a cuatro días de música, cultura y excelencia interpretativa.

La XVII edición cuenta con el apoyo de Fundación la Caixa, el Aula de Música de la Universitat de València (UV) y la subdirección de Música del Institut Valencià de Cultura (IVC). El programa completo se puede consultar en la web de Fundación Alhambra Guitarras y en sus redes sociales.