El calor protagoniza el primer sábado de julio en la Comunitat Valenciana con máximas por encima de los 30 grados

Archivo - Un hombre camina por la playa de la Malva-rosa. ARCHIVO. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El calor será el protagonista del sábado en la Comunitat Valenciana, con temperaturas máximas elevadas sobre todo en puntos del interior y prelitoral de Valencia.

Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el cielo estará poco nuboso o despejado.

Los termómetros experimentarán cambios ligeros y se alcanzarán valores en las máximas elevados en el interior y prelitoral de Valencia. Los valores oscilarán entre los 23 de mínima y los 33 de máxima en Alicante; de 22 a 32 en Castelló de la Plana, al igual que en València.

El viento soplará flojo de dirección variable a primeras y últimas horas, tendiendo a este y sureste flojo durante la tarde, con intervalos de intensidad moderada en el litoral central.