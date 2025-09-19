Calp (Alicante) guarda dos minutos de silencio por la bebé y la niña de cuatro años fallecidas en la última semana

Calp guarda dos minutos de silencio por la bebé y la niña de cuatro años fallecidas en la última semana - AYUNTAMIENTO DE CALP

ALICANTE, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Calp (Alicante) ha guardado este viernes dos minutos de silencio a las puertas del Ayuntamiento en memoria de la bebé y la niña de cuatro años fallecidas en la última semana en hechos diferentes.

La bebé murió después de que el domingo un coche aparcado sin conductor la atropellara a ella y a su madre, quien fue ingresada en la unidad de cuidados intensivos (UCI) del Hospital de Dénia. El arrollamiento se investiga para determinar qué pudo pasar.

Por su parte, la niña de cuatro años cayó accidentalmente desde un quinto piso el 7 de septiembre y falleció el pasado viernes en un centro hospitalario. La Policía Judicial ha asumido las pesquisas para tratar de esclarecer qué ha sucedido.

En el minuto de silencio a las puertas del consistorio, en la plaza de Miguel Rosselló, han participado miembros de la corporación municipal y ciudadanía que ha querido mostrar su respeto a la memoria de ambas niñas.

La alcaldesa de Calp, Ana Sala, ha afirmado en un comunicado que este acto es una muestra de "condolencia, solidaridad y cariño" del pueblo hacia las familias de la bebé y la niña "por estos fatídicos acontecimientos".