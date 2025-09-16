ALICANTE, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calp (Alicante) ha decretado tres días de luto oficial por la muerte de una bebé de días atropellada en la calle por un coche aparcado y en el que no había conductor y por el fallecimiento de una niña de cuatro años en otro accidente al caer desde un quinto piso.

"Tras el reciente fallecimiento de una bebé a consecuencia de un trágico accidente y el fallecimiento de una niña de 4 años igualmente en un luctuoso accidente, desde esta alcaldía, y con el sentir unánime de la corporación, se estima oportuno la declaración de luto oficial como muestra de respeto y condolencia por el fallecimiento de ambas niñas", señala el decreto de Alcaldía firmado por la primera edil, Ana Sala.

Así, el consistorio, en un decreto de Alcaldía, ha decretado guardar tres días de luto, desde este martes y hasta el jueves, en los que las banderas ondearán a media asta en todos los edificios municipales y con crespón negro y suspender todos los actos públicos organizados por el Ayuntamiento de Calp a través de cualquiera de sus áreas o concejalías, según ha informado el consistorio en un comunicado.

En el primer suceso, una bebé falleció y su madre, de 37 años, permanece ingresada en la unidad de cuidados intensivos (UCI) del Hospital de Dénia con pronóstico reservado después de que el domingo por la tarde un coche aparcado sin conductor las atropellara en la calle.

El concejal de Seguridad de Calp, Guillermo Sendra, explicó a Europa Press que la Policía Local está tratando de averiguar qué pudo pasar. Una de las líneas de investigación se centra en determinar si el freno de mano del vehículo estaba puesto o si no estaba lo suficientemente activado y pudo fallar, lo que habría provocado que el coche arrollara a las dos víctimas en una pendiente "muy pronunciada", aunque habrá que esperar a las conclusiones definitivas.

El otro suceso ocurrió el domingo 7 de septiembre, cuando la menor sufrió una caída accidental desde un quinto piso y falleció días después, el pasado viernes, en el hospital donde estaba ingresada. La Policía Judicial se ha hecho cargo de las investigaciones para esclarecer lo sucedido.