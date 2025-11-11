Camararo ve a Pérez Llorca como el candidato "idóneo" y destaca la "sintonía absoluta" con la dirección nacional

VALÈNCIA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz y vicepresidenta del Consell en funciones, Susana Camarero, ha destacado que Juan Francisco Pérez Llorca es el candidato "idóneo" para suceder a Carlos Mazón al frente de la Generalitat y ha destacado "la sintonía absoluta" con la dirección nacional, que "ha escuchado la voz de los dirigentes del PPCV" para su elección.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha propuesto al secretario general del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, como candidato para sustituir a Carlos Mazón al frente de la Presidencia de la Generalitat, según han informado fuentes del partido.

Al respecto, Camarero, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, ha recalcado que "hace tan solo unos minutos" que han conocido la noticia y, ha subrayado, "estamos plenamente satisfechos por la noticia".

"Juanfran Pérez Llorca es un buen hombre, es un hombre tolerante y reúne todas las condiciones que tiene que tener un candidato a presidir el Gobierno Valenciano", ha remarcado. Además, ha destacado su "experiencia" en el gobierno tanto en el Ayuntamiento de Finestrat, donde ha ganado por mayoría absoluta, y cuenta con 11 de los 13 concejales, con lo que "demuestra su capacidad de aglutinar sensibilidades más allá de ideologías", como en la Diputación de Alicante.

Del mismo modo, ha resaltado su "capacidad de escucha y de llegar a acuerdos" y que como secretario general del PP conoce "las tres provincias y la situación de la Comunitat Valenciana" al trabajar "mano a mano" con Mazón y con el resto del Consell "conoce", al igual que al ser síndic en Les Corts "conoce las cuestiones que se están gestionando desde el Gobierno y también ha participado en esa aprobación del acuerdo con Vox para aprobar presupuestos.

Camarero ha recalcado que, como ha dicho la propia dirección nacional del PP, les corresponde la elección del candidato, pero como también ha señalado el propio secretario general, Miguel Tellado, "desde la sensibilidad de Génova se ha buscado no solamente la mejor opción sino también se ha escuchado la voz de los dirigentes del PPCV".

Así, ha recordado que Tellado ha dicho que ha telefoneado a los presidentes provinciales para comunicarles la decisión y que ha habido "un respaldo unánime". "Por tanto hay una sintonía absoluta respecto a que Pérez Llorca es el candidato idóneo para este momento en el que se encuentra la Comunidad Valenciana", ha apostillado.

NEGOCIACIONES

Respecto a si será el propio Pérez Llorca quien negocie por parte del PP con Vox, ha apuntado que "ahora es un momento de respeto y de prudencia". "Los dos partidos tienen el objetivo, y así lo han dicho públicamente, de dar estabilidad a la Comunitat Valenciana y dar continuidad a la labor de reconstrucción que se ha iniciado y por lo tanto ahí, desde ese punto de inicio y con un candidato se seguirá trabajando", ha apuntado.

Así, ha recalcado: "Vamos a dejar que las negociaciones avancen y les iremos dando cuenta de cómo van y sobre todo de la decisión final y los acuerdos a los que se lleguen en esa negociación, prudencia y respeto que ha funcionado hasta la fecha y que estamos seguros que es lo que tiene que primar en estos próximos días".