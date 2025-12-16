Camarero, Barrachina y Mus abren mañana las comparecencias de consellers que cerrarán el viernes Valderrama, Ortí y Cano

El nuevo president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, toma posesión de su cargo, en Les Corts Valencianes, junto a la vicepresidenta Susana Camarero - Eduardo Manzana - Europa Press

VALÈNCIA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los consellers Susana Camarero, Miguel Barrachina y Vicente Martínez Mus abrirán este miércoles en Les Corts las comparecencias de los dirigentes del nuevo Consell presidido por Juanfran Pérez Llorca. Una ronda que se prolongará durante tres días consecutivos y que acabará el viernes con las intervenciones de Juan Carlos Valderrama, Mª Carmen Ortí y Marian Cano.

Según avanza la Generalitat, todos los consellers comparecen ante el parlamento valenciano para informar de las líneas estratégicas y de actuación que van a llevar a cabo al frente de sus departamentos.

El pleno de Les Corts está convocado para este miércoles a partir de las 10.30 horas. Tras los primeros asuntos fijados para esta sesión, el orden del día incluye la comparecencia de tres miembros del Consell. Las intervenciones tendrán continuidad el jueves y el viernes en función de los horarios establecidos por la cámara autonómica.

Susana Camarero será la primera en presentar las líneas de actuación de las áreas que gestiona, como vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad.

Este miércoles por la tarde será el turno del conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, que también ha asumido la portavocía del Consell, y del vicepresidente tercero y responsable de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus.

CINCO CONSELLERS EL JUEVES

El jueves, a partir de las 10 horas comparecerán los consellers de Economía, Hacienda y Administración Pública, José Antonio Rovira; Sanidad, Marciano Gómez, y la nueva titular de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat.

Por la tarde intervendrán la consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez, y el nuevo vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Luis Díez.

Ya el viernes, a partir de las 10 horas, completarán esta ronda de comparecencias el titular de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama; la nueva consellera de Educación, Cultura y Universidades, Mª Carmen Ortí, y, como colofón, la responsable de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano.