Camarero dice que EPA refleja la creación de 53.200 empleos en último año y sitúa en 1.139.900 a mujeres ocupadas

Archivo - Susana Camarero en imagen de archivo - José Cuéllar/Corts Valencianes - Archivo

VALÈNCIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha subrayado que la Encuesta de Población Activa del tercer trimestre de 2026, publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), registra 53.200 personas ocupadas más en la Comunitat Valenciana que hace un año, un incremento del 2,2%. "La encuesta sitúa la ocupación femenina en 1.139.900 mujeres y el empleo juvenil en 188.400 personas", ha puntualizado.

Camarero ha indicado que, en comparación con el trimestre anterior, la ocupación ha aumentado en 8.500 personas, un 0,3%. La vicepresidenta ha detallado que la EPA sitúa en 1.139.900 el número de mujeres ocupadas en la Comunitat. En el último año, la ocupación femenina ha aumentado en 27.700 personas.

En relación con el empleo juvenil, Camarero ha señalado que el número de jóvenes ocupados se sitúa en 188.400 personas, tras aumentar en 14.300 durante el tercer trimestre, un 8,2% más que en el trimestre anterior.

Por otro lado, Camarero ha asegurado que la EPA refleja un aumento de la población activa en la Comunitat Valenciana de 39.500 personas, un 1,4% más que en el trimestre anterior, mientras que el número de personas desempleadas ha crecido en 31.000, un 10,2%.