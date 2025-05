Camarero dice que Mazón "está de corazón" en la Santa Faz y que viaja a EEUU para "defender" a empresas de los aranceles

ALICANTE, 1 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha asegurado que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, "está de corazón" en la Romería de la Santa Faz de 2025 de Alicante, a la que no ha asistido porque "está en un viaje institucional, comercial y cultural, defendiendo a la empresa alicantina de los aranceles de Trump y trabajando para defender lo nuestro".

Así lo ha asegurado la también portavoz del gobierno autonómico en declaraciones a los medios este jueves a las puertas de la Concatedral de San Nicolás de Alicante, minutos antes de que arrancara el recorrido oficial de la Peregrina.

Camarero ha enfatizado que ha acudido "prácticamente todo el Consell" para "arropar y acompañar a los alicantinos en este día" y ha añadido: "El 'president' nos ha pedido que traslademos a todos los alicantinos ese apoyo permanente a Alicante y a esta fiesta grande".

Además, ha recordado que Mazón "ya vino el lunes", cuando participó en el ensayo del camarín, y que "va a estar en los próximos días" para hacer esta peregrinación a Santa Faz "a su vuelta del viaje".

De hecho, en San Nicolás se han dejado ver los consellers de Hacienda y Economía, Ruth Merino; Justicia y Administración Pública, Nuria Martínez; Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama; Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira; Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, y Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus.

Por su parte, preguntado por la ausencia de Mazón en el festejo, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha remarcado que el jefe del Consell "está de corazón, está aquí".

"Me ha llamado esta mañana bien temprano. Hablamos ayer, me pidió, por favor, que trasladara que su corazón y su alma están aquí, como lo han estado siempre. Cuando no puede estar en persona, está de corazón. Lo vamos a sentir muy cerca, como siempre", ha manifestado.