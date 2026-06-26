Camarero dijo a la jueza que considera que Mazón no estuvo ausente y creyó que era Pradas quien trasladaba información

Archivo - La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno valenciano, Susana Camarero, declaró a la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia, que no considera que el entonces 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, estuviese ausente y explicó que antes del envío del mensaje del Es-alert no lo llamó porque entendía que era la entonces titular de Interior, Salomé Pradas, investigada en la causa, la que le estaba trasladando "en primera persona y con conocimiento" la situación.

Así figura en la transcripción literal de la declaración como testigo que la consellera Camarero, en ese momento titular de Servicios Sociales, facilitada este viernes a las partes y consultada por Europa Press.

En un momento de su comparecencia, Camarero detalla que "antes del mensaje" ella no llama al presidente porque entiende que "es la consellera de Emergencias la que le está trasladando en primera persona y con conocimiento en primera persona también de la situación que se está produciendo".

"De hecho, el tiempo que yo estoy conectada al Cecopi, veo alguna entrada y salida de la consellera. No sé si estaba llamando al presidente, pero yo entiendo, interpreto que está llamando al presidente porque probablemente sería lo que yo hubiese hecho estando en su lugar. Entonces, entiendo en ese momento que el presidente tiene la información por la consellera. Yo no le voy a trasladar ninguna información, no le voy a contar qué pasa en Utiel cuando Emergencias sabe lo que pasa en Utiel mejor que yo, que solamente sé los comentarios del Cecopi o qué pasa en otros lugares. Eso antes del Es-Alert. Por lo tanto, considero que la información le llega directamente", razonó.

"Cada uno estamos en nuestro ámbito competencial", dijo Camarero, que puso como ejemplo que cuando hay un incendio forestal, ella no va al Puesto de Mando Avanzado, nadie le habla del incendio o no se le pregunta, salvo que se necesite una asistencia a los servicios de emergencia porque haya una residencia o un centro próximo.

"Por eso yo entiendo --continuó-- que no soy quién para trasladarle, no hay nada que yo le tenga que trasladar, no entiendo que yo tenga que trasladarle ninguna información en primera persona. Y después de las 20.11, cuando ya suena la alerta y con todo el mensaje de la alerta, y ya soy consciente de la situación que se está viviendo, hago una llamada, en este caso a la directora general de Presidencia, y le pregunto con quién va el presidente. ¿Por qué? Porque yo creo, quizá por mi forma de trabajar o por mi forma de entender la competencia de cada uno o lo que cada uno tenemos que hacer, que en ese momento tiene que estar atendiendo y que su teléfono, su línea, tiene que estar abierta para quien le pudiera comunicar la situación de emergencias que estaba produciendo".

"Es decir, me pongo a disposición de la situación que ya a las 20.11, en este caso a las 20.12 o a partir de esa hora, se conoce. Pero no quiero llamar directamente, yo no quiero llamar directamente porque considero que esa línea tiene que estar abierta a la emergencia", insistió.

Cuando se le preguntó si mientras estuvo conectada al Cecopi pensó que las decisiones operativas las estaba tomando la consellera Pradas, Camarero respondió que la sensación que tuvo es que las dos personas que reconoció --el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, y el jefe de Bomberos hoy jubilado, José Miguel Basset, a quienes "solo había visto por el incendio de Campanar"-- "hablaban y estaban contando situaciones que se producen y después la consellera es la que está tomando decisiones como la propuesta de evacuar".

"PERCEPCIÓN"

"Ella está controlando la situación que pasa ahí, desde mi punto de vista y desde mi percepción, vuelvo a insistir, yo la veo sabiendo lo que está haciendo, controlando la situación y ahí está la consellera y está el resto también de responsables de la emergencia, incluida la delegada del gobierno en la que yo tengo toda la confianza ese día, porque sé que lleva tiempo conociendo y trabajando en la emergencia, por lo tanto yo veo a la gente responsable, a las personas responsables de la emergencia en la emergencia", agregó.

Camarero, que como ya trascendió ratificó varias veces que no había recibido comunicación por parte de Emergencias con anterioridad al 29O, remarcó: "Hoy sabemos qué es una alerta hidrológica, sabemos, tenemos información qué es un Cecopi, y lo siento pero sé lo que es una reunión de emergencias pero no tengo por qué saber la parte técnica o el nombre técnico".

"Toda la información que hoy sabemos sobre lo que ocurrió aquel día, ese día los que no estábamos en la Conselleria de Emergencias no teníamos la información o conocimiento que hoy tenemos para poder tomar otro tipo de medidas al respecto. No se puede mirar la información de entonces con la mirada de hoy que tenemos una sobreinformación y sobreconocimiento de todo lo que tiene que ver con la Emergencia", aseveró.