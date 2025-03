Camarero insta a Bernabé a responder por qué no fue directa al Cecopi el 29O "si sabía que la situación se complicaba"

VALÈNCIA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha instado este jueves a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, a responder por qué no fue directa al Cecopi el día de la dana y de forma presencial "si sabía que la situación se estaba complicando" y le ha acusado de buscar "una huida hacia adelante intentando escabullirse de su responsabilidad".

Así lo ha indicado en un comunicado tras las declaraciones de Bernabé, quien ha argumentado que participó de manera telemática en la reunión del Cecopi del día de la dana porque recibió la convocatoria a las 16.19 horas, cuando estaba camino de Utiel (Valencia), que ya estaba inundado. En ese momento, ha asegurado, decidió regresar a la Delegación del Gobierno para conectarse. la delegada considera que la "gran pregunta" del 29O es por qué no se convocó hasta las 17.00 ese órgano, cuando ya "era todo un caos".

Frente a estas declaraciones, Camarero sostiene que Bernabé está "trazando un relato con el que busca una huida hacia adelante intentando escabullirse de su responsabilidad, la que tiene como codirectora del Cecopi y máxima responsable de las agencias estatales y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE)".

Para la representante del Consell, "parece que Bernabé tiene mucho interés en esconder su responsabilidad en el Cecopi cuando habla permanentemente en tercera persona respecto a lo que sucedió aquel día, como si ella no tuviera competencias en la emergencia" y le ha reprochado que está "en un ejercicio de funambulismo con el que intenta tapar su inacción generando ruido y sin asumir responsabilidades".

"Lo peor es que cuatro meses después, aún estamos esperando que el Gobierno dé alguna explicación de su actuación aquel día, que la delegada diga por qué Aemet y ella misma no trasladaron la información de los 800 litros que llovieron y sin embargo mantuvieron que los episodios de lluvia se desplazaban hacia Cuenca; por qué la Confederación Hidrográfica del Júcar nunca aportó información de la situación del Barranco del Poyo en la reunión del Cecopi y se limitó a hablar de la presa de Forata, que es lo que levantó todas las alarmas", ha lamentado.

"SORPRENDENTE Y TRISTE"

Sin embargo, afirma que "lo más sorprendente y triste para todos los valencianos es escuchar ahora a la delegada decir que la CHJ envió información para que se actuara desde la emergencia, cuando hubo un silencio letal de dos horas y media sobre la crecida del barranco del Poyo, que pasó de 28,7 m3/s a las 16.13 a los 1686 m3/s a 18.43 horas sin que enviara ningún mail, levantara ningún teléfono y ni siquiera lo dijera en el Cecopi, donde estaba su presidente, Miguel Polo, y la propia delegada".

A su juicio, "ha llegado el momento en que la delegada del Gobierno diga de una vez por todas cuántas llamadas y a qué hora tuvo con Aemet y con el presidente de la CHJ, qué información le trasladaron", "qué hizo" con ella y "en qué momento conoce la situación que se está produciendo en el barranco del Poyo y cómo actuó".

¿Sabía lo que pasaba en el barranco del Poyo, sí o no?; ¿desde cuándo tenía esa información?; ¿por qué no dijo nada cuando la alcaldesa de Paiporta la llamó para advertirle de la situación que estaba viviendo en su localidad?", ha preguntado Camarero, que ha acusado a Bernabé de seguir "sin dar una explicación razonable de por qué no asiste a la reunión del Cecopi de forma presencial, cuando lo ha hecho en otras emergencias como la del incendio de Bejís, y como lo ha hecho desde el día 30".

"ATRINCHERADA"

Para Camarero no sirve la versión de la delegada: "Si a las 16.19 horas recibe la convocatoria del Cecopi camino de Utiel, ¿por qué no se da la vuelta y se dirige al Centro de Coordinación de Emergencias?", le ha interpelado, y ha criticado que se quedó "atrincherada" en la Delegación.

Según ha sostenido la portavoz del Consell, "la administración central está obligada a poner todos los medios y recursos porque estamos en situación 2 de emergencia. De hecho, la norma establece que en la situación 2, los medios y recursos estatales ubicados en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma afectada, entre ellos las FCSE y la red nacional de radio de emergencia, serán movilizados por la delegación del Gobierno".

"¿lo hizo la delegada del gobierno?; ¿por qué no explica qué dijo, hizo, qué activó durante el día?", ha insistido, y ha calificado de "irresponsabilidad mayúscula" que Bernabé "no actuara ni ese día ni los posteriores".

Camarero ha acusado a la delegada del Gobierno de "poner el ventilador señalando a la Generalitat sin asumir ninguna responsabilidad ni en primera persona ni de las agencias estatales", al tiempo que ha lamentado que "ni un solo día" se ha escuchado a Bernabé "hablar de soluciones, de exigir más inversión al Gobierno, exigir al Consorcio que pague los seguros a los afectados, ni pedir a Sánchez que agilice las ayudas que siguen sin llegar".

En esta línea, ha acusado a Bernabé de "mentir deliberadamente" e intentar "construir un relato falso sobre el envío del mensaje Es-Alert, afirmando que se retrasó intencionadamente" cuando, ha subrayado que después se ha "confirmado" en la contestación de la Generalitat a la jueza que instruye la gestión de la dana que el 'president', Carlos Mazón, "no estuvo en ningún momento en el Cecopi antes del envío del mensaje ni participó de ello".

La portavoz del Consell ha lamentado que desde el Gobierno central y la oposición en la Comunitat Valenciana "mienten, manipulan y ahora buscan un chivo expiatorio en Mazón para tapar su incompetencia". Y ha acusado también de "mentir" a Bernabé sobre el papel de la UME el 29 de octubre: "Es falso que el Gobierno valenciano pidiera el despliegue de la UME para Valencia a las 20.36 horas del 29 de octubre, ya que ya estaba desplegada desde hacía horas".