Camarero promete máxima colaboración con la jueza de la dana en su declaración como testigo: "Estamos a su disposición"

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, acompañado por la vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero, anuncia nuevas ayudas para las personas afectadas por la riada, a 17 de septiembre de 2025, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

La vicepresidenta portavoz y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, ha garantizado que mostrará "máxima colaboración" con la jueza que investiga la gestión de la dana en su próxima declaración como testigo en la causa: "Estamos a disposición de su señoría y máxima colaboración en la instrucción, como no puede ser de otra manera".

Así lo ha manifestado este miércoles en su comparecencia posterior al pleno del Consell, después de que la semana pasada la jueza de Catarroja le citara a declarar como testigo dentro del proceso judicial que investiga la gestión de la catástrofe que provocó 229 fallecidos en la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre. Su citación como testigo, junto a la del secretario autonómico Ignacio Grande, fue acordada a petición de las acusaciones representadas por Intersindical y Ciudadanos.

En concreto, Intersindical pidió que Camarero aclare "qué situaciones de emergencia fueron tratadas en el Cecopi" y si entre las 17.00 y 17.40 horas --la consellera se conectó a la reunión a las 17.02 del 29 de octubre y dejó la conexión 38 minutos después, a las 17.40 para asistir a un acto de entrega de premios de la patronal autonómica CEV-- se informó sobre el riesgo de ruptura de la presa de Forata y qué medidas se adoptaron. Por su parte, Cs solicitó que testificara para "esclarecer la verdad" y conocer "qué pasó realmente en el Cecopi del día 29 de octubre".

Durante la rueda de prensa, la portavoz del Consell ha querido reiterar que "en ningún momento" la Conselleria que dirige, "que fue invitada a conectarse" al Cecopi durante la tarde de la dana, abandonó la reunión, dado que "el secretario autonómico permaneció" en esta sesión.

Además, ha recalcado: "En ningún momento desde las ocho de la mañana, ningún miembro de esta Consellera, con la consellera a la cabeza, dejó de trabajar en el ámbito de nuestras competencias, con más de 130 centros sociales en la zona con 8.000 usuarios afectados".