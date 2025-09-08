Camarero replica a Bernabé: "Pocas lecciones puede dar la delegada del Gobierno que no acudió presencialmente al Cecopi"

VALÈNCIA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha replicado este lunes a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que "pocas lecciones" puede dar sobre el día de la dana porque "no acudió presencialmente al Cecopi, a pesar de ser codirectora del mismo"; "no cerró las carreteras con las consecuencias conocidas por todos" y es "la responsable de las agencias estatales que no fueron capaces de trasladar la información ni de cuánto iba a llover ni de la situación de los barrancos".

Así lo ha indicado en declaraciones facilitadas a los medios después de que Bernabé haya considerado que la carta abierta a los medios de comunicación difundida por Maribel Vilaplana, la periodista que comió con el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, el día de la dana, "implica necesariamente" su dimisión como máximo responsable de la Comunitat. "Abundamos otra vez en la falsedad como denominador de todo lo que está pasando", ha lamentado Bernabé.

Frente a estas declaraciones, Camarero ha criticado que la delegada "aplaude" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "en lugar de reclamar las ayudas que todavía no han cobrado los afectados" y ha subrayado que "más de 39.000 familias siguen sin cobrar las ayudas de primera necesidad del Gobierno".

"Pedimos más responsabilidad, menos bulos y menos desinformación y queremos recordar que es la delegada quien decía que la Generalitat tenía toda la información en su mano y que no se actuó en el Poyo a pesar de tener esa información; sabemos ahora, diez meses después, sabemos que no era cierto; sabemos ahora que no hubo información de cuánto iba a llover ni de cómo estaban los barrancos; ella misma lo confirmó meses después", ha reprochado la portavoz del Consell.

Para Camarero, "las víctimas, los afectados no merecen estos intentos de manipulación y sobre todo no merecen un Gobierno ausente y que solo está en el tacticismo electoral. Por lealtad y por responsabilidad, la delegada debería dejar de mentir y reivindicar a su Gobierno las ayudas y las inversiones que desde hace diez meses necesitan los afectados".