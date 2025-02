Camarero reprocha al ministro Torres: "Pide lealtad quien no para de poner palos en la rueda desde el primer día"

Afea al Gobierno su "deslealtad permanente" con el Consell y le acusa de tener como objetivo utilizar a las víctimas para "rascar votos"

VALÈNCIA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera, portavoz del Consell y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha reprochado al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que pida lealtad a la Generalitat "quien no para de poner palos en la rueda desde el primer día" y ha considerado que sea "cuanto menos curioso" que la reclamen "quienes están en esta maraña, este insulto y esta crispación permanente".

Además, ha afeado al Ejecutivo central sus "rupturas de lazos" con la Generalitat, como el hecho de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitara València hace dos semanas y no se reuniera con el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, para "coordinar las ayudas" para los afectados por la dana, que sería, a su juicio, "lo normal y lo que es lealtad institucional".

Camarero ha respondido de este modo, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, al ministro Torres, que en una entrevista en La Vanguardia ha considerado que el Consell ha fallado en no tener "lealtad" con el Gobierno valenciano, lo que supone que sea, a su juicio, difícil poder colaborar en la gestión tras la dana.

"Si no estuviésemos hablando de un tema tan serio que el ministro Torres hable de lealtad o de relato, el señor de los relatos que en cada comisión de investigación a la que va cambia su relato sobre su propia presencia y relación con determinados personajes de actualidad judicial es chocante", ha sostenido la vicepresidenta del Consell.

En este punto, ha lamentado que reclame lealtad "quien no para de poner palos en la rueda desde el primer día" y ha reivindicado que, para lealtad, la del Consell, "que fue con transparencia y con buena fe desde el principio mientras otros, desde la primera noche, estaban en los bulos, en las mentiras y en las manipulaciones".

"APROVECHAR EL DOLOR DE LOS AFECTADOS PARA SACAR VOTOS"

De hecho, ha asegurado que "si de algo" ha servido el 15º Congreso del PSPV celebrado este pasado fin de semana, "además de para dilapidar a cualquiera que mostrase una contrariedad a --el presidente del Gobierno, Pedro-- Sánchez, que es el que manda y el que gobierna", ha sido para "demostrar" que el "único objetivo" del Gobierno, "lejos de la ayudar" a las víctimas de la dana, es "rascar votos y hacer la política más despiadada que se puede hacer" al "aprovechar el dolor de los afectados para sacar votos".

Por ello, ha replicado a Torres que fue el Consell "el que puso en marcha las comisiones de coordinación bilateral con el Gobierno de España con distintos ministerios" pese a que "la mayoría han mirado por otro lado y no han hecho ni pizca de caso a lo que se les ha pedido". "Cuando hemos solicitado que nos ayuden con las infraestructuras sanitarias, las educativas o las residencias, han dicho no podemos ayudaros si no hay un nuevo Presupuesto General del Estado", ha agregado.

No obstante, ha argumentado que este argumento es otra "gran mentira" del Gobierno de España, dado que ayer mismo "se publicaron en el Boletín Oficial del Estado ayudas de 1.700 millones para ayuntamientos sin necesidad" de los PGE: "Los valencianos nos tenemos que pagar los colegios, las residencias y las carreteras que está arreglando el conseller Martínez Mus, nos tenemos que pagar todas las infraestructuras porque no hay presupuestos, pero sí que hay para aprobar en el BOE esos 1.700 millones de reparto a los ayuntamientos".

SÁNCHEZ "NO SE SENTÓ" CON MAZÓN

Camarero ha repasado "algunas de las últimas rupturas de lazos" por parte del Gobierno de España con la Generalitat y ha puesto como ejemplo de ello la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a València hace dos semanas, en la que "no se sentó" con el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, para "coordinar las ayudas", que sería "lo normal y lo que es lealtad institucional".

Además, ha asegurado que otras muestras de la "deslealtad permanente" por parte del Ejecutivo central es que cada ministro que visita la Comunitat Valenciana "no nos llama a ninguno de los consellers", una muestra de la "deslealtad copiada de su jefe".

A MORANT: "'ACÍ ESTEM' PERO NI ESTÁ NI SE LA ESPERA"

En este sentido, ha centrado sus críticas en la titular de Ciencia, Innovación y Universidades, la valenciana Diana Morant, que "ni está ni se le espera" y que "solo viene a hacer campaña y a hacerse autobombo" como en ese "congreso a la búlgara" del pasado fin de semana, "sin ninguna propuesta ni ninguna alternativa".

"Esa señora ministra valenciana que se sienta en el Consejo de Ministros pero que no ha traído una sola ayuda para los valencianos ni ha peleado porque las ayudas a los coches se estén pagando o porque se ayude a las personas que han pedido ayudas directas, que no se están pagando", ha censurado.

Por todo ello, ha reclamado a Diana Morant "lealtad no solamente con la Generalitat, sino especialmente y ante todo con los valencianos afectados por la dana", algo que, a su juicio, "no está teniendo". "Viene a un congreso cuyo lema es 'Ací estem' pero ni está ni se la espera", ha afeado a la ministra.

Susana Camarero ha incidido en que el presidente del Gobierno "ha venido después de 81 días huido de Valencia" a hacer "una agenda tapadera para poder venir al congreso --del PSPV-- de este fin de semana a insultar y a pedir que todo este Consell nos vayamos, porque tienen mucha prisa en recuperar lo que perdieron en las urnas".

"No hemos oído ni una sola medida, propuesta o ayuda nueva para los afectados (...) han venido para tapar toda la corruptela que hay alrededor del Gobierno de España en un congreso en el que se han tapado el nepotismo que estamos viendo en este Gobierno", ha criticado.

COMISIÓN MIXTA PARA LA RECONSTRUCCIÓN

Por otro lado, sobre la reunión de este lunes de la comisión de expertos del Gobierno, Susana Camarero ha apuntado que el vicepresidente segundo del Consell, Francisco José Gan Pampols, ha propuesto la creación de una comisión mixta para incidir en la "coordinación en la que estamos desde el primer día".

En este sentido, ha agradecido al conseller para la Recuperación que esté intentando sacar "todos los máximos recursos para los valencianos y los afectados". "Veremos a ver por dónde va", ha agregado.