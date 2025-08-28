Camarero reprocha a Morant sus "ataques" al Consell: "Nunca ofrece soluciones, siempre busca la confrontación"

Lamenta que la ministra haya sido "incapaz de hacer autocrítica" y de reclamar las ayudas "que siguen sin llegar" a 37.000 familias

VALÈNCIA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera, portavoz del Consell y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha reprochado a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, sus "ataques" al Gobierno valenciano y la falta de "autocrítica" ante la "ineficacia" de las medidas y ayudas impulsadas por el Gobierno de España tras la dana del 29 de octubre.

"En lugar de colaborar, la ministra opta por el ataque. Nunca ofrece soluciones, pero siempre busca la confrontación", ha lamentado Camarero, en declaraciones remitidas a los medios, en respuesta a Morant, quien este jueves ha cargado contra el Consell por la acogida de migrantes y las ayudas por la dana, entre otros asuntos. En concreto, ha reprochado a la Generalitat que se "convierta en una víctima" y se "borre" de la gestión tras la emergencia.

La vicepresidenta primera y consellera portavoz ha replicado a Morant que cada vez que realice "una declaración pública" vuelva a ser "desleal" con la Comunitat Valenciana. "Tarde y mal, hoy reconoce el fracaso del Gobierno con las ayudas tras la catástrofe, pero una vez más se pone al servicio del 'sanchismo', pero nunca de los valencianos", ha lamentado.

Así, ha afeado a la ministra que haya sido "incapaz de hacer autocrítica durante diez meses y de reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez la celeridad necesaria para que las 37.500 familias afectadas por la catástrofe puedan cobrar unas ayudas que siguen sin llegar". "Ni aún pidiendo la ayuda, que es lo que Sánchez nos dijo, se está pagando a esas familias", ha denunciado.

"Ni ha hecho autocrítica ante la ineficacia de las medidas como los préstamos ICO, que nadie solicita porque implicaba pagar intereses, por lo tanto, ayudas que no llegan a ayudar. Y en lugar de colaborar, la ministra opta por el ataque. Nunca ofrece soluciones, pero siempre busca la confrontación", ha continuado.

"SI ALGUIEN SE BORRÓ DE ESTA TRAGEDIA FUE SÁNCHEZ"

Además, Camarero ha replicado a Morant que no ve a la Generalitat "como una víctima de la tragedia, sino como una enemiga", cuando "la realidad es que los colegios, los centros de salud y las infraestructuras públicas sufrieron daños gravísimos" y el Consell no ha recibido "ni una sola ayuda a fondo perdido, únicamente préstamos que hipotecan el futuro de los valencianos y de nuestros nietos", lo que supone "un acto de deslealtad sin precedentes".

"La ministra habla de ayudas a los ayuntamientos, unas ayudas que no cuentan ni con el personal ni con los recursos para gestionarlas, que resulta imposible poner en marcha proyectos claves como la reforma de los alcantarillados. Y por eso esta misma semana ha tenido que ser el Consell, de nuevo, el que se ponga al lado de los ayuntamientos, el que ofrezca a los ayuntamientos ayuda, el que active un mecanismo real de colaboración", ha reivindicado.

Por todo ello, ha considerado que, "si alguien se borró de esta tragedia, fue Pedro Sánchez y su Gobierno, el mismo día que salió huyendo de Paiporta en lugar de estar al lado de los vecinos". "Se borró Pedro Sánchez y se borró Diana Morant, que muestran, cada vez que tienen la oportunidad, una deslealtad sin precedentes", ha zanjado.