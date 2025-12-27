Camarero resalta que "más de 18.000 personas" han encontrado empleo a través de una oferta gestionada por Labora

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES

VALÈNCIA 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Labora, el Servicio Valenciano de Empleo y Formación, ha cerrado el año 2025 con más de 36.000 ofertas de empleo publicadas en su plataforma 'Punt Labora', lo que supone una media de 3.000 ofertas mensuales a lo largo de todo el ejercicio.

Gracias a estas ofertas, más de 18.000 personas han encontrado empleo a través de un proceso de intermediación gestionado por Labora, consolidando el papel del servicio público de empleo como una herramienta clave para conectar a personas demandantes de empleo y empresas, sewgún ha indicado la Generalitat en un comunicado.

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha destacado que el incremento del 19,7 por ciento en el número de ofertas publicadas respecto a 2024 es "un claro signo de la confianza creciente de las empresas en Labora como aliado para encontrar talento".

Camarero ha subrayado que "cada vez más empresas utilizan los servicios de Labora para cubrir sus vacantes, lo que demuestra que estamos avanzando en una intermediación laboral más eficaz y cercana a las necesidades reales del tejido productivo".

En este sentido, la vicepresidenta ha adelantado que en 2026 Labora intensificará su relación con las empresas, con el objetivo de que "cada día más compañías conozcan y utilicen los servicios públicos de empleo para captar perfiles profesionales ajustados a sus necesidades".

Asimismo, ha remarcado que Labora cuenta con personal especializado en prospección empresarial en cada 'Espai Labora', lo que permite ofrecer una atención directa y personalizada a las empresas, conocer de primera mano sus demandas y facilitar procesos de selección más ágiles y eficaces.

En cuanto a las ofertas publicadas, el sector servicios ha concentrado más del 70% de las ofertas publicadas, seguido del sector industrial y de la construcción, reflejando la estructura del mercado laboral de la Comunitat Valenciana.

PUNT LABORA

'Punt Labora' es el portal de empleo de Labora que permite a personas trabajadoras y empresas participar de forma activa en los procesos de oferta y demanda de empleo. El acceso a la plataforma puede realizarse tanto a través de la página web como de la aplicación móvil.

Las personas usuarias deben estar inscritas en Labora para poder buscar ofertas de empleo, consultar y presentar autocandidaturas o incorporar su currículum 'vitae'. Además, Labora pone a disposición de la ciudadanía recursos informativos, como vídeos explicativos, para facilitar el proceso de inscripción y uso del portal.

Por su parte, las empresas que necesiten cubrir una vacante pueden publicar sus ofertas a través del portal GVAJobs, lo que permite su difusión automática en Punt Labora y la recepción de candidaturas. Todas las ofertas son gestionadas por personal especializado, y para cualquier consulta se puede contactar con el Espai Labora correspondiente.