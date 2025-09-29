Camarero subraya la ausencia de incidencias destacables en transportes, red eléctrica y comunicaciones por las lluvias

La portavoz y vicepresidenta, Susana Camarero, y el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, durante la rueda de prensa del pleno del Consell - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA 29 Sep.

La vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha destacado la ausencia de incidencias destacables en los transportes y en las telecomunicaciones por el episodio de lluvias, que ha obligado al cierre preventivo de clases, centros de día o de atención a las víctimas del delito en las zonas afectadas, mientras que la red eléctrica opera asimismo con normalidad.

Así, lo ha señalado en rueda de prensa tras la reunión extraordinaria de los miembros del Gobierno autonómico, presidida por el jefe del Consell, Carlos Mazón, en la que los consellers han dado cuenta de la situación o incidencias que se hayan podido producir en sus respectivas áreas de su competencia debido a las alertas meteorológicas activadas este lunes en la Comunitat Valenciana.

Al respecto, ha señalado que nos encontramos en una situación de preemergencia y que se están convocando reuniones de coordinación y seguimiento para analizar la situación e "ir adoptando las medidas necesarias respecto a la evolución de la situación climatológica".

Así, ha resaltado que la ausencia de incidencias graves. Hasta esta mañana se han notificado 112 incidentes al Centro de Coordinación de Emergencias que "ha duplicado la capacidad del personal para atender llamadas y todos los medios están activados para vigilar y actuar ante posibles incidencias".

En materia de servicios sociales, ha resaltado que desde este domingo se está en contacto con todas las residencias y centros sociales y se ha decretado el cierre de los centros de día que estaban ubicados en municipios con alerta roja o municipios con alerta naranja donde los ayuntamientos hubieran decidido cerrar clases. Así, ha resaltado que no se ha notificado "ninguna incidencia destacable al respecto".

En Educación, un total de 542.964 alumnos de 243 municipios de la Comunitat Valenciana han resultado afectados por la suspensión de clases. En la provincia de Castellón, la meteorología adversa ha dejado sin clases a 84.446 alumnos de 23 localidades; en Valencia a 438.664 alumnos de 215 municipios sin clase, y en Alicante, en alerta naranja, cinco municipios que afectan a 19.854 alumnos.

Desde Empleo, también se ha decretado el cierre de los Espai Labora y los centros Labora Formación situados en las zonas con alerta roja y de igual modo se ha suspendido la visita del bus Labora a la población de Ontinyent.

Por su parte, Justicia ha decretado el cierre de las oficinas de atención a víctimas de delitos de Carlet, Moncada, Requena, Paterna, Torrent, Sueca, Sagunto, Gandia y Vinaròs ante la imposibilidad de que su personal se pueda desplazar. No obstante, se garantiza garantizando la atención de forma telefónica. También se encuentran cerrados, por ser festivo local, las oficinas de Catarroja, Llíria y Massamagrell.

De igual modo, permanecen cerrados de manera preventiva las oficinas y puntos PROP de las siguientes poblaciones: Vinaròs, Sagunto y Puerto de Sagunto, 9 d'Octubre y PROP I en Valencia, Gandía, Massanassa, Paiporta, Benetússer y Algemesí. Tampoco se ha trasladado ninguna incidencia hasta el momento en infraestructuras judiciales.

Por su parte, la Agencia Tributaria Valenciana cierra su sede en València Capital y en el norte de Castellón, mientras que en Alicante, donde la situación se mantiene en niveles amarillos o naranjas, las oficinas permanecerán operativas, salvo que haya una modificación de la situación. La red de emergencias telecomunicaciones no ha trasladado tampoco ninguna incidencia.

Respecto a la Conselleria de Infraestructuras y Medio Ambiente, el Centro de Gestión de Servicios de Movilidad, en la zona de la ciudad de Alicante, se mantiene la actividad presencial.

Camarero ha explicado que en la red de carreteras autonómicas y provincial se han notificado distintos incidentes "menores", pero que no hay carreteras cortadas a excepción de las vías que ya tenían del 29 de octubre. Además, las lluvias ha provocado desprendimientos "puntuales que están siendo atajados y solventados por parte de los servicios de conservación". Se estima que el tráfico por carreteras ha disminuido un 75% ante el cierre de colegios y parte de los centros de trabajo.

Respecto a Metrovalencia, ha confirmado que la jornada transcurre "sin incidencias en la mayor parte de la red, con la excepción del tramo Paterna-Llíria, donde se ha cortado la circulación a primera hora y se han activado los servicios sustitutivos de autobús". Esta vía ha tenido problemas como consecuencia de las lluvias pero ya a las 10.10 se ha restablecido el servicio.

De igual modo, ha recalcado que desde la Dirección General de Energía han confirmado que en general la red eléctrica está operando con "normalidad" y que "no se han producido incidencias de consideración en las zonas de emergencia".

150 INCIDENCIAS POR LA NOCHE

Con todo, durante la noche se han registrado un total de 150 incidencias pero "breves, especialmente reenganches por actividad eléctrica sin afección al suministro y localizado principalmente en Castellón". Así, con la información actualizada, a las 11.15 horas solo se ha quedado sin servicio una zona de 1.258 kilovatios, unos 13 clientes, por la caída de un rayo y existe una avería con un fusible en una torre en la Pobla de Farnals. En ambos casos se está trabajando para "recuperar la normalidad lo antes posible", ha resaltado.

Por su parte, las estaciones de ITV afectadas por la alerta roja van a permanecer cerradas hasta que la situación cambie y las citas anuladas se trasladarán a una fecha posterior. En cuanto a los centros de turismo a los CDT se han cerrado los ubicados en zonas con alerta roja y naranja y los alumnos ya han sido informados y la formación se reprogramará para ser impartida otro día.

La Conselleria de Agricultura tampoco traslada incidencias y respecto a la presa de Buseo se mantiene la vigilancia permanente en por su equipo de explotación. Por último, ha recordado que todos los Museos de la Comunitat Valenciana están cerrados al ser lunes y se ha sumado a esta situación también CACSA.