Camarero tacha de "cortina de humo" la condonación de la deuda regional que plantea el Gobierno: "No queremos trampas"

CASTELLÓ 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera, portavoz del Consell y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha rechazado la propuesta del Ministerio de Hacienda para la condonación de la deuda regional y ha insistido en que "mientras no se arregle lo importante, que es la reforma del sistema de financiación, todo lo demás serán parches que no conduzcan a ningún sitio".

"No queremos trampas ni que hayan cortinas de humo en el peor momento del Gobierno de España, que tapen lo verdaderamente importante, que es que se reforme el sistema de financiación", ha argumentado la vicepresidenta en declaraciones a los medios este jueves en Xilxes (Castellón), donde ha criticado que esta propuesta "no va para beneficiar a la Comunitat Valenciana, sino para que Pedro Sánchez aguante un tiempo más en la Moncloa".

A su juicio, esta condonación es "simplemente una deuda que tiene con sus socios de Cataluña". "Por lo tanto, no está beneficiando a la Comunitat Valenciana, está beneficiando a sus socios catalanes con los que ha pactado esta quita", ha recalcado la consellera portavoz.

En cualquier caso, Camarero ha hecho hincapié en la necesidad de reformar el sistema de financiación autonómica: "Lo perjudicial para la Comunitat Valenciana es que no haya un nuevo sistema (...), lo que es malo para esta Comunidad es que el Gobierno de España no tenga ningún interés en hacer lo verdaderamente importante, sus deberes, que es tener un nuevo sistema de financiación".

Y ha insistido en que la deuda de la región precisamente "parte del sistema de financiación" y "es generada porque estamos a la cola de las comunidades autónomas". "Estamos infrafinanciadas y, por lo tanto, mientras no se arregle lo importante, que es la reforma del sistema de financiación, todo lo demás serán parches que no conduzcan a ningún sitio", ha aseverado.

FONDO DE NIVELACIÓN Y REIVINDICACIONES, EN EL CPFF

Por eso mismo, Camarero ha garantizado que desde el gobierno valenciano reivindicarán, como han hecho "siempre", la reforma del sistema para que la Comunitat "deje de ser la peor financiada" y de estar "a la cola de la financiación". Mientras, y hasta el momento en que llegue esta reforma, ha apostado por el fondo de nivelación.

"La Comunitat Valenciana y desde la Generalitat vamos a exigir, como venimos haciendo desde el principio, esa reforma imprescindible de la financiación porque, hasta que eso no se produzca, todo lo demás no servirá para el interés de la Comunitat Valenciana, que es tener la financiación que le corresponde a los y las valencianas", ha expuesto la vicepresidenta primera del Consell.

Sobre la propuesta del Ministerio de Hacienda, ha señalado que primero "habrá que saber cuánto, cómo y en qué condiciones y todo lo que tiene que ver con la quita" porque ha sido "un anuncio por un medio de comunicación". Pero, en cualquier caso, ha garantizado que desde el Consell "seguiremos reivindicando allí donde hay que hacerlo, que es en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), la reforma de la financiación autonómica".

PP: EL PSPV HA "ROTO EL CONSENSO"

En este misma línea, la portavoz de Economía del PP en Les Corts, Mª Carmen Contelles, ha acusado al PSPV de haber "roto el consenso alcanzado durante años" en defensa de un nuevo modelo de financiación y ha lamentado que los socialistas valencianos "ahora se pliegan al parche de la condonación de deuda que propone Pedro Sánchez". Una medida "injusta e insuficiente que no resuelve la discriminación histórica que sufrimos" en la Comunitat Valenciana, ha lamentado.

"Los socialistas valencianos prefirieron dinamitar la Plataforma per un Finançament Just y ahora miran hacia otro lado ante una propuesta diseñada para contentar a los separatistas a cambio de los votos que necesita Sánchez para aprobar los presupuestos de 2026", ha expresado la diputada 'popular' en un comunicado.

Contelles ha insistido en que la Comunitat Valenciana "sigue siendo la autonomía peor financiada de toda España" y ha considerado que la quita de deuda "es un parche que no resuelve nuestra infrafinanciación". A su juicio, "el verdadero reto es aprobar de manera urgente un nuevo sistema de financiación basado en la igualdad, la solidaridad y la suficiencia financiera, acompañado de un fondo de nivelación transitorio que garantice los recursos necesarios mientras llega la reforma".

Además, la parlamentaria ha advertido de que el cálculo del Ejecutivo central es "parcial y erróneo, el ahorro en intereses es mínimo y no se traduce en más recursos para Sanidad, Educación o Servicios Sociales".

Y ha afeado al PSPV y a Compromís que no "defiendan de verdad a los valencianos": "Unos se han rendido a Sánchez y otros exhiben sus divisiones internas". Frente a ello, ha reivindicado que el PPCV defiende un sistema "justo y estable para todos": "La Comunitat no puede seguir siendo moneda de cambio en una subasta política".