Camarero vincula la subida de paro a la regularización extraordinaria y exige al Gobierno recursos para atenderlo

Archivo - La vicepresidenta Susana Camarero en la comisión de Presupuestos - José Cuéllar/Corts Valencianes - Archivo

VALÈNCIA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha señalado que el incremento del paro registrado en la Comunitat Valenciana en septiembre está condicionado por la incorporación de nuevas personas extranjeras al desempleo como consecuencia del proceso extraordinario de regularización impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

"La incorporación de estas personas está generando una nueva demanda de orientación, formación e intermediación laboral que tenemos que atender desde Labora. Por eso seguimos reclamando al Gobierno de España los recursos necesarios para poder dar una respuesta adecuada", ha manifestado Camarero.

En concreto, la Generalitat ha expuesto que el paro entre las personas españolas se redujo en 2.549 personas, mientras que aumentó en 4.816 personas entre las extranjeras, de modo que el resultado neto fue un incremento de 2.267 personas. Sin tener en cuenta el efecto de las nuevas personas extranjeras regularizadas, el desempleo habría descendido en 949 personas, ha destacado en un comunicado.

Camarero ha afirmado que la evolución del desempleo de este mes ha estado "tremendamente condicionada" por la incorporación de nuevas personas extranjeras desempleadas como consecuencia del proceso extraordinario de regularización. En concreto, 3.216 personas extranjeras regularizadas se han incorporado al desempleo durante el mes, un 48,8 % más que en agosto.

La vicepresidenta ha destacado que, si se atiende exclusivamente a la evolución del desempleo entre las personas españolas, el paro se reduce en 2.549 personas, un 1,1 %. Asimismo, ha detallado que los datos de Labora señalan que, descontando las nuevas personas extranjeras regularizadas, el desempleo habría descendido en 949 personas, un 0,33 %.

La responsable de Empleo ha destacado que los datos de afiliación confirman el buen comportamiento del mercado laboral valenciano. La Comunitat Valenciana ha alcanzado un nuevo máximo histórico con más de 2,3 millones de personas afiliadas y ha sumado 8.833 afiliaciones en septiembre, un 0,4 % más que el mes anterior.

Además, la Comunitat Valenciana lidera por decimotercer mes consecutivo el crecimiento anual de la afiliación en España, con un incremento del 4,5 %, que supone 99.183 personas afiliadas más en el último año, un punto por encima de la media nacional. "Estos datos muestran que, pese al incremento puntual del paro registrado, el empleo continúa creciendo a un ritmo superior al del conjunto de España", ha señalado.

La vicepresidenta ha remarcado el hecho de que el descenso del paro se ha producido en todos los sectores (agricultura, industria, construcción y servicios) lo que evidencia "el buen comportamiento de la economía valenciana".

El único incremento se concentra entre las personas sin empleo anterior, que aumenta en 3.550 personas, un 12,4 % lo que explica, según Camarero, el impacto con la incorporación de las nuevas personas extranjeras regularizadas.

Respecto a la evolución de las personas extranjeras desempleadas, el paro registrado aumenta en septiembre en 4.816 personas, un 7,8 %, hasta alcanzar las 66.518. En este sentido, Camarero ha reiterado la necesidad de que el Gobierno de España tenga en cuenta este impacto a la hora de dotar de recursos a los servicios públicos de empleo.

FINANCIACIÓN EXTRAORDINARIA

La vicepresidenta ha recordado que la Generalitat ya ha reclamado financiación extraordinaria para reforzar la capacidad de Labora ante el incremento de demanda derivado del proceso extraordinario de regularización.

"El empleo es la mejor política social y nuestra obligación es que todas las personas que acuden a los servicios públicos de empleo encuentren una respuesta útil y personalizada", ha afirmado Camarero.

La vicepresidenta ha insistido en que la Generalitat seguirá trabajando para mejorar las oportunidades laborales y ha reclamado al Gobierno de España los recursos necesarios para que Labora pueda atender adecuadamente el incremento de demanda derivado del proceso extraordinario de regularización.