Camellos, Mushkaa y Jimena Amarillo, últimos artistas en cancelar su participación en el FIB por su relación con KKR

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo Camellos y las artistas Mushkaa y Jimena Amarillo son las últimas cancelaciones que sufre el Festival Internacional de Benicàssim (FIB), que arranca este jueves y hasta el próximo sábado, por su vinculación con el fondo de inversión KKR y se unen a las ya anunciadas de Judeline, Residente, Califato 3/4 o Samantha Hudson.

Las tres nuevas bajas se conocieron este martes a través de las redes sociales de los artistas. Por ejemplo, el grupo madrileño Camellos publicó un vídeo en Instagram para que sus fans supieran que la baja se debía a que han tenido "siempre una postura bastante firme sobre la causa palestina".

"Hemos decidido no ir al FIB. Las razones, si investigáis un poco, vais a entenderlas como bastante claras. Mejor tarde que nunca. Somos una banda con procesos internos bastante lentos, tenemos una democracia muy real y unas vidas personales muy complicadas que se suman a lo complicado que es tener una banda hoy en día en España. Así que nada, les deseamos lo mejor a los trabajadores del festival y nos vemos en los siguientes. Desde el río hasta el mar, ya sabéis", aseguraba en un vídeo el cantante y músico del grupo Frankie Ríos.

Una decisión que también ha tomado la cantante catalana Irma Farelo, más conocida como Mushkaa, que reconocía en Instagram que, después de "muchas vueltas", decidía su cancelación porque no quería "formar parte de un fondo que hace la cultura un negocio que financia un genocidio".

La cantante recordó en el comunicado que hace un mes se encontró con una situación similar por su actuación en el Sónar --que sufrió 28 cancelaciones por el mismo motivo-- y que ahora se arrepentía de no haber hecho lo mismo.

"En ese momento pensaba que el boicot no era la única manera de hacer activismo y que quizás desde dentro podríamos cambiar ciertas cosas. Hoy en día siento que cometí un error y mi opinión es que el boicot es la única herramienta de cambio real contra el genocidio. No quiero ser cómplice de los fondos de inversión que hacen de la cultura un negocio para subvencionar el genocidio contra Palestina. Palestina libre siempre", afirmó la artista.

Pocas horas después se sumaba Jimena Amarillo, quien a través también de Instagram, argumentaba su cancelación porque no quería formar parte de un "evento sujeto a unos intereses financieros que son incompatibles" con sus valores. "Palestina libre", concluía la artista.

Pese a las bajas, el FIB sigue contando con grupos y artistas de la talla de Thirty Seconds To Mars, Miss Cafeína, Shinova, Love Of Lesbian, León Benavente, The Black Keys, Viva Suecia, Siloé, Ivan Ferreiro, Foster The People o Bloc Party, entre otros.