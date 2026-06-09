'El camino de la sal', 'NoDiva' y 'Flop', ganadoras de los Premis Mostra de Teatre d'Alcoi 2026

Representación de 'El camino de la sal' - MOSTRA DE TEATRE D'ALCOI

ALICANTE, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

'El camino de la sal', 'NoDiva' y 'Flop' han sido las tres piezas distinguidas con los Premis Mostra de Teatre d'Alcoi 2026 por el jurado formado por la gestora cultural y exdirectora del Teatre Arniches Alicia Garijo Castelló; la actriz, diseñadora gráfica y docente Laura Valero García; la coordinadora de la Red Andaluza de Teatros, Isabel Pérez Izquierdo; el periodista cultural y crítico teatral Manuel Pérez Muñoz; y el actor, músico y creador interdisciplinario Rafel Arnal Rodrigo.

En el caso de 'El camino de la sal', la nueva creación de Paco Zarzoso para Hongaresa Teatre, el jurado ha señalado que se trata de un texto "travieso, irónico y autocrítico, de un marcado aliento contemporáneo, que se despliega con inteligencia teatral y precisión poética".

Además, el tribunal calificador ha apuntado que "la puesta en escena avanza con fluidez, capaz de hacer convivir el desconcierto, el humor y una mirada lúcida sobre las relaciones humanas y la voluntad de trascendencia", según ha indicado la organización del evento en un comunicado.

LaEstal, formación de la emergente Marta Estal, también ha visto galardonado el espectáculo 'NoDiva', ya que, de acuerdo con el jurado, "combina registros muy diversos para dar forma a un cabaré en que la divulgación de la ópera hace dialogar la alta cultura y la parodia cotidiana".

Finalmente, los cinco miembros selectores han escogido 'Flop', una pieza "breve" de danza para calle creada por el coreógrafo andaluz Antonio Ruz, por "su escritura coreográfica original, rica en hallazgos, con un inicio poco convencional que proyecta sencillez y complicidad con el público".

Estas propuestas, a juicio de la organización, representan "los nuevos caminos que abren las artes escénicas" y confirman "el protagonismo de la creatividad en la 35 edición de la Mostra de Teatre d'Alcoi".

En este sentido, los organizadores han subrayado que "en una época que parece atravesada por la inteligencia artificial (IA), los algoritmos y la repetición de fórmulas aprendidas, la programación de la feria ha apostado por voces propias, singulares y autorías marcadas".

"APOYO DEL SECTOR"

La Mostra de Teatre d'Alcoi ha apuntado que vio "peligrar la celebración de su 35 edición" por "el recorte de un 33 por ciento del presupuesto" destinado por parte del Institut Valencià de Cultura (IVC) a la Fira d'Arts Escèniques de la Comunitat, según ha remarcado la organización.

No obstante, ha mostrado un balance "muy positivo" debido al "fuerte compromiso" del Ayuntamiento de Alcoi (Alicante) para "no dejarla caer", lo que ha generado "un apoyo cerrado y unánime" por parte del sector y del público.

De esta manera, pese a "la reducción de propuestas escénicas respecto al 2025", pasando de 21 a 19, ha aumentado "un 6,5%" el número de espectadores. Un total de 4.258 personas han visitado las funciones realizadas del 1 al 4 de junio en escenarios como el salón de actos, la sala de exposiciones, el patio del Centro de Arte de Alcoi (CADA), la Plaça de Dins y los teatros Salesians, Calderón y Principal.

Las 19 compañías programadas han exhibido trabajos de danza, teatro, artes de calle y circo para una audiencia que mezcla el público general con programadores y otros profesionales de la escena asistentes a la feria

RESPUESTA DEL PÚBLICO

En este contexto, el director artístico de la Mostra de Teatre d'Alcoi, Josep Policarpo, ha destacado "la buena respuesta del público alcoyano a una programación que se abre a más disciplinas y a lenguajes innovadores, integrando las nuevas generaciones junto con formaciones más veteranas".

Por su parte, la concejala de Cultura del consistorio alcoyano, Elisa Guillem, ha apuntado que la Mostra ha sido "especialmente emocionante" por "el sentimiento de hermandad entre las diversas asociaciones profesionales del sector".

Asimismo, ha afirmado que once de estas asociaciones han firmado un manifiesto conjunto y han organizado acciones para "evidenciar su disconformidad con la gestión del IVC y la Consellería de Cultura".

Finalmente, la edil ha remarcado que este año se ha incrementado "el interés y participación de profesionales" porque "la feria es un lugar de encuentro imprescindible".

"Aquí se cierran contrataciones, se establecen colaboraciones y sinergias, se toma el pulso a nuestra escena y se dinamiza. Apoyar la Mostra de Teatre d'Alcoi es impulsar las artes escénicas valencianas", ha concluido.

FUTURO

De cara al futuro, desde la dirección de la feria y el consistorio han aseverado que confían en "la supervivencia de uno de los encuentros sectoriales veteranos del calendario nacional", al tiempo que les gustaría ganar "peso" en el ámbito estatal para que "más programadores de otros puntos de España vinieran atraídos por una programación ampliada, con mayor presencia nacional y donde también se refuerce la participación de los creadores y compañías valencianas".

El objetivo a largo plazo, de acuerdo con la organización del evento cultural, es facilitar las "contrataciones" de las artes escénicas valencianas "dentro y fuera de la Comunitat".