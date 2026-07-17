'Camins dels Càtars' pondrá en valor el patrimonio histórico y cultural del Alt Maestrat de Castellón

Presentación de 'Camins dels Càtars' - DIPUTACIÓN

CASTELLON 17 Jul. (EUROPA PRESS) - -

La Diputación Provincial de Castellón ha ensalzado el proyecto turístico 'Camins dels Càtars' para poner en valor el patrimonio histórico y cultural del Alt Maestrat. El vicepresidente de la institución provincial y responsable del área de Turismo, Andrés Martínez, ha participado en la presentación de esta iniciativa, impulsada por la Mancomunitat Alt Maestrat, que permitirá mostrar al mundo la riqueza patrimonial, cultural y paisajística que atesoran Albocàsser, Benassal, Catí, Culla, Torre d'en Besora, La Serratella, Vilar de Canes y Tírig.

"Castellón es una provincia única, con un patrimonio excepcional y unos pueblos cargados de historia que merecen ser conocidos y visitados, y este proyecto es una magnífica herramienta para dar a conocer los enclaves históricos y naturales más representativos de la comarca", ha destacado el vicepresidente provincial.

En este sentido, el responsable del área de Turismo ha hecho hincapié en la importancia de este proyecto para "fomentar una actividad turística sostenible y respetuosa con el entorno, capaz de generar nuevas oportunidades en los ocho municipios".

El proyecto 'Camins dels Càtars de l'Alt Maestrat. Un itinerario cultural europeo' forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), que financia la Unión Europea a través de los Fondos Next Generation EU, y tiene como objetivo transformar el territorio del Alt Maestrat en un destino turístico sostenible mediante actuaciones centradas en la transición verde, la eficiencia energética, la digitalización y la mejora de la competitividad turística.

Se trata proyecto turístico "ambicioso e innovador" que combina patrimonio, sostenibilidad, cohesión social y desarrollo digital, y "ofrecerá a vecinos y visitantes una experiencia única para descubrir la historia que define la identidad del Alt Maestrat y consolidar la comarca como un destino de referencia dentro del turismo rural sostenible", ha subrayado Andrés Martínez.

"Queremos que quien visite nuestra tierra descubra mucho más que un destino, y 'Camins dels Càtars' es una excelente oportunidad para conseguirlo y para seguir promocionando los ocho municipios", ha incidido el responsable del área de Turismo.

DESESTACIONALIZAR EL TURISMO

Al respecto, el vicepresidente de la institución provincial ha apuntado que iniciativas como esta contribuyen a desestacionalizar el turismo, mejorar la calidad del destino, generar beneficios económicos que ayuden a fijar población en el territorio y reforzar la identidad de los pueblos.

Además, ha mostrado el compromiso del Gobierno provincial con este proyecto y ha puesto en valor la apuesta que la Mancomunitat Alt Maestrat viene haciendo por el turismo como motor de dinamización, asegurando que este proyecto representa un modelo de desarrollo que se compate desde la Diputación de Castellón, basado en la valorización del patrimonio local y la generación de oportunidades para los pueblos.

El proyecto dispone de un portal web (https://pstdaltmaestrat.com/) para que vecinos y visitantes puedan conocer todos los detalles de los Camins dels Càtars.