Un camión cisterna con 11.000 litros de gasóleo vuelca en una vía de servicio en Moncada

Imagen del suceso - CONSORCIO

VALÈNCIA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un camión cisterna que transportaba 11.000 litros de gasóleo ha volcado en una vía de servicio próxima a la A-7, en el término municipal de Moncada (Valencia), según ha informado el Consorcio de Bomberos de Valencia.

El siniestro se ha producido sobre las 11 horas de este miércoles y las últimas unidades de bomberos se han retirado cerca de las 20.00 horas.

Al volcar el camión, se ha iniciado un escape de combustible que, por sus características, no podía ser taponado. El conductor del camión, por su parte, no ha sufrido daños, según las mismas fuentes.

El accidente haa obligado a movilizar un amplio despliegue de medios del Consorcio conformado por cuatro dotaciones de bomberos de l'Eliana, Burjassot, Sagunt y Moncada, y un sargento, un oficial y un vehículo URT de Riesgo Tecnológico.

El gasóleo ha tenido que ser trasvasado a otro camión de la misma empresa. Los bomberos han realizado tareas de contención del escape sobre los campos próximos, y han coordinado los trabajos de trasvase al otro camión y supervisado los trabajos de alzamiento del vehículo mediante grúas de gran tonelaje.