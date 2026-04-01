Un camión se engancha con una catenaria y obliga a cortar la L6 al completo y parte de la L4 de Metrovalencia

Tranvía en València, en imagen de archivo.
Tranvía en València, en imagen de archivo. - FGV
Europa Press C. Valenciana
Publicado: miércoles, 1 abril 2026 21:05
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   VALÈNCIA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

   Un camión se ha enganchado con una catenaria y la ha roto, por lo que ha obligado a cortar por completo la línea 6 de Metrovalencia, así como la 4 entre las paradas de Pont de Fusta hasta Doctor Lluch, según han informado a Europa Press fuentes de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV).

   En un mensaje publicado en 'X', recogido por Europa Press, Metrovalencia ha indicado que por la rotura de la catenaria la circulación está interrumpida en toda la línea 6.

   En concreto, el siniestro se ha producido tras el choque de un camión con la catenaria.

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