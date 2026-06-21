La campaña 'Alicante enciende el verano' proyecta la fiesta como una "experiencia cultural y festiva" - GVA

ALICANTE, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat, a través de Turisme Comunitat Valenciana, ha puesto en marcha una campaña de promoción y difusión de las Hogueras de San Juan de Alicante 2026 con el objetivo de "proyectar esta fiesta como una de las grandes experiencias culturales, festivas y turísticas de la Comunitat Valenciana".

La campaña, bajo el lema 'Alicante enciende el verano', busca "difundir y poner en valor las Hogueras de San Juan, despertar el orgullo local y fomentar la participación ciudadana, al tiempo que refuerza el vínculo entre la ciudadanía y su patrimonio festivo", destaca la administración autonómica a través de un comunicado.

Además, la estrategia persigue "posicionar esta fiesta de interés turístico en el ámbito nacional e internacional mediante contenidos digitales capaces de generar recuerdo, emoción y conexión con el destino".

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha destacado que "las Hogueras de San Juan son uno de los grandes símbolos festivos, culturales y turísticos de la Comunitat Valenciana, una celebración que proyecta Alicante al mundo y que representa a la perfección nuestra capacidad para unir tradición, creatividad, emoción y hospitalidad".

Cano ha señalado que esta campaña "contribuye a reforzar el posicionamiento de las Hogueras como un referente turístico nacional e internacional y permite acercar al visitante una experiencia única, vinculada al fuego, al Mediterráneo, a la fiesta y a la identidad alicantina".

Asimismo, ha subrayado que desde la Generalitat "seguimos apostando por una promoción turística que pone en valor nuestras fiestas más singulares, genera orgullo de pertenencia y ayuda a dinamizar la actividad económica en los destinos a través de propuestas auténticas, diferenciales y capaces de emocionar".

Dentro del portal turístico de la Comunitat Valenciana, la campaña contempla la actualización y optimización de los contenidos vinculados a las Hogueras de San Juan en cinco idiomas: español, valenciano, inglés, francés y alemán.

PORTAL TEMATIZADO

Además, el portal está tematizado del 1 al 24 de junio con un banner específico de las Hogueras de San Juan, adaptado para escritorio y dispositivos móviles, y con versiones en español, valenciano, inglés, francés y alemán. Durante ese mismo periodo, la página principal incorpora un vídeo con elementos de la fiesta para conectar con el momento y mostrar en tiempo real lo que está sucediendo en la Comunitat Valenciana.

Asimismo, se ha desarrollado una estrategia en redes sociales este mes de junio en los perfiles de la Comunitat Valenciana, con una planificación progresiva que comenzó presentando la fiesta y despertando el interés, y ha continuado acercando al usuario al ambiente de las Hogueras. Estos días la estrategia culminará con contenidos orientados a transmitir la emoción de la semana grande, hasta el 24 de junio.

La campaña incorpora también series de piezas visuales como 'Entre fuego y mar' y 'Cuenta atrás Hogueras', además de contenidos breves y dinámicos sobre momentos clave como la plantà, las mascletàs o la cremà. Durante el desarrollo de la campaña se están compartiendo, asimismo, contenidos generados por los usuarios que mencionen a Turisme Comunitat Valenciana en sus publicaciones e historias.

Como acción complementaria, se ha desarrollado una iniciativa de 'street interview', orientada a recoger opiniones y percepciones espontáneas de personas en la calle sobre lo que representan las Hogueras de San Juan, las emociones que despiertan y su identidad desde una mirada auténtica y popular.

La estrategia se refuerza con un boletín especial de campaña, con envíos nacionales e internacionales para informar sobre la fiesta, sus actividades y las propuestas complementarias para disfrutar de Alicante.