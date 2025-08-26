Camporrobles y municipios de Cuenca recurren al TEDH el cierre del tren Madrid-Cuenca-Valencia

VALÈNCIA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Ayuntamientos de Huete, Carboneras de Guadazaón, Víllora (Cuenca) y Camporrobles (Valencia) han presentado un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra el cierre de la línea de ferrocarril convencional Madrid-Cuenca-Valencia, según han informado en un comunicado.

Los municipios representados denuncian que la decisión del Gobierno de España "vulnera artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos, al privar a varias provincias de una infraestructura vital y esencial" mediante un procedimiento que califican de "dudoso".

El alcalde de Camporrobles, Faustino Pozuelo, ha subrayado que seguirá realizando "todas las gestiones necesarias" para que el tren vuelva a circular por la comarca. "No vamos a rendirnos. El tren es una herramienta de futuro que garantiza nuestro derecho a la movilidad y abre la puerta al desarrollo económico, turístico y empresarial de territorios que no pueden quedar condenados al aislamiento", ha señalado.

Pozuelo ha insistido en que la "batalla no se limita a una cuestión de transporte, sino de justicia territorial y de igualdad de oportunidades".

"Nuestros pueblos no pueden resignarse a perder el tren por decisiones políticas tomadas de espaldas a la ciudadanía. Queremos que sea un tribunal externo e imparcial el que valore lo que se ha hecho y se repare este grave error", ha añadido.

El recurso presentado busca que "se reconozca el derecho de los ciudadanos de estas comarcas a disponer de un ferrocarril" que, como destacan es "sinónimo de sostenibilidad, riqueza y vertebración territorial".