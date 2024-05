Camps, dispuesto a regresar a primera línea política tras ser absuelto: "Estoy casi más ilusionado que cuando comencé"

"He dicho que todo era falso y que tenían que creer en mí y se ha demostrado después de diez procesos que nada había ocurrido", afirma

El 'expresident' de la Generalitat Francisco Camps ha celebrado su absolución del delito de tráfico de influencias en concurso ideal con prevaricación del que se le acusaba en el juicio del 'caso Gürtel' relacionado con los contratos adjudicados a la empresa Orange Market, y se ha mostrado dispuesto a regresar a la primera línea política: "Estoy casi más ilusionado que cuando comencé".

Camps ha defendido que no tiene "ningún sentido" lo que ha pasado "estos 15 años" y ha considerado necesario que ello "no le pueda ocurrir a ningún español en nuestra democracia". "Era inexplicable, como dije hace 15 años. Nunca ha ocurrido absolutamente nada, nadie me debía nada y no debía nada a nadie. Lo dije y se ha demostrado después de 10 procesos que, efectivamente, nada había ocurrido", ha sostenido.

De esta manera ha valorado, en una rueda de prensa junto a su abogado, Pablo Delgado, la absolución por parte de la Audiencia Nacional del delito de tráfico de influencias en concurso ideal con el delito de prevaricación del que se le acusaba en el juicio del caso Gürtel, relacionado con los contratos adjudicados a la empresa Orange Market. "Me he puesto a disposición de la justicia desde el minuto uno, he dicho que todo era falso y que tenían que creer en mí, y lo hemos demostrado", ha expuesto.

Por otro lado, Camps ha informado de que ha tenido "la enorme satisfacción" de poder conversar telefónicamente este mismo miércoles con el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, que le ha transmitido la "enhorabuena" y han acordado "hablar" en cuanto la agenda del líder 'popular' "lo permita".

También ha mostrado su voluntad de hablar con el 'president' de la Generalitat y presidente del PPCV, Carlos Mazón, y ha especificado que hasta el momento no ha podido conversar, por ejemplo, con la alcaldesa de València, María José Catalá, aunque se ha mostrado "completamente convencido" de que le habrá "enviado un mensaje" ella a él tras su absolución.

A DISPOSICIÓN DEL PP: "TENGO TODO EL TIEMPO DEL MUNDO"

En esta línea, ha mostrado su voluntad y disposición a "volver a la arena política en la primera línea" porque es su "vocación, vida y compromiso". "Estoy casi más ilusionado que cuando comencé en el año 91", con "más fuerza, ilusión y madurez", ha dicho.

En cualquier caso, preguntado por los plazos, se ha puesto a disposición de su partido, el PP, y ha manifestado que ahora tiene "todo el tiempo del mundo" y que, por eso mismo, lo va a afrontar "con tranquilidad". "Eso tiene que decidirlo el partido (...) las siglas están por encima de cualquier militante", ha aclarado.

Además, ha reconocido que le "encantaría" someterse "a las urnas", aunque ha especificado que su regreso es algo que tiene que hablar con los actuales dirigentes de su partido: "Me gustaría volver al escrutinio del que salí y del que no debía haber salido nunca".

Tras su absolución, ha insistido en que "nunca" ha "entendido lo que estaba pasando desde el punto de vista jurídico", pero "sí político", porque "desde el principio la cuestión era política y no jurídica". "Tarde o temprano saldríamos adelante, como así ha sido", ha expresado.

INSISTE EN QUE DIMITIÓ PARA DEFENDERSE

Camps ha recordado cómo "hace 12 años" tuvo que dimitir como 'president' de la Generalitat después de que "alguien decidió" abrirle un juicio por "el hipotético regalo de cuatro trajes". Ha insistido en que dimitió para "defender la institución" y la "dignidad" de su partido: "Me parecía una pena tremenda después de haber ganado por tercera vez las elecciones, pero entendí que la circunstancia me obligaba a ello para defenderme como un ciudadano más".

En cualquier caso, ha garantizado que tomó la decisión consciente de que "nada malo" había hecho, "excepto trabajar mucho por la Comunidad" Valenciana. "Hace 15 años fui imputado por primera vez, cuando alguien decidió que tenía que ponerse en marcha un procedimiento penal contra mí. 15 años de manera ininterrumpida en los que he estado imputado, investigado o procesado en 10 causas", ha continuado.

Durante este tiempo, ha expuesto, "más de 100 personas entre jurados, jueces y magistrados han tenido que leer los escritos de mis abogados" y, en total, "a 400 personas se les ha preguntado sobre mi actuación al frente de la Presidencia de la Generalitat". "Los datos se desbordan por todas partes", ha considerado, por lo que ha instado a "pensar" si todo ello "tiene algún sentido".

"No puede ser que, alguien como yo, lleve 15 años apartado de la pasión que siempre demostré por la política, no tiene sentido que haya tenido que leer, escuchar y ver mi nombre mancillado por el simple hecho de que alguien ha decidido poner en marcha una instrucción penal contra mi persona (...), yo no quiero que ningún español pase por lo que yo he pasado estos 15 años", ha argumentado.

Para Camps, "es necesario que esto no ocurra" porque "cuando alguien da un paso adelante para comprometerse con sus conciudadanos, no puede ser que el final sea un periodo de 15 años intentando explicar por activa y por pasiva lo que era inexplicable", que "nunca había ocurrido nada". "Lo que sí que ha ocurrido es que --hace 15 años-- era presidente de la Generalitat y hoy, obviamente, no lo soy", ha remarcado.

"NO LE HE PEDIDO A NADIE QUE ME AMNISTIARA"

No obstante, ha defendido que durante este tiempo "siempre" ha atendido a los jueces que no se ha "escondido" y que tampoco le ha pedido a nadie que le "indultara" o "amnistiara", porque ha estado "convencido" de que la justicia le iba a dar "la razón", que era "la honorabilidad de Camps y de la Generalitat". "No he llorado por las esquinas y todo eso también tiene que tener algún tipo de valor", ha considerado.

En este contexto, ha lamentado que durante este tiempo no ha podido ejercer la primera línea política, como le hubiera "apetecido hacerlo", y ha condenado todo el "sufrimiento" en el ámbito más cercano a su persona, en especial a su familia y compañeros de partido "de Valencia y de fuera de Valencia", quienes "nunca creyeron ni una palabra de las que se escribían". "Toda esa cobertura y el afecto de las personas es la que me ha permitido llegar hoy hasta aquí, ha sido muy emocionante", ha incidido.

El 'expresident' de la Generalitat ha reconocido que todo este proceso ha supuesto "una prueba personal muy grande" para su familia y su entorno más cercano, que han soportando "una tormenta tremenda". En especial, ha recordado "más que especialmente" a la exalcaldesa de València Rita Barberá, fallecida en 2016, con quien tuvo "la enorme suerte de compartir años extraordinarios de València y la Comunitat Valenciana". "Siempre la he llevado en mi corazón desde que nos dejó", ha admitido. También ha mencionado a "las más de 300 personas que han sido absueltas" en "más de 80 instrucciones" desde su primer juicio.

NO CREE QUE HAYA SIDO VÍCTIMA DE 'LAWFARE'

Preguntado por si cree que ha sido víctima de 'lawfare', Camps ha asegurado que "nunca" ha "pensado en esas cosas", mientras que "otros están llorando todos los días por las esquinas". "Yo he tenido escraches de todo tipo, en la puerta de mi casa de manera reiterada y he tenido que meterme en la sacristía de una iglesia porque tenía la puerta llena de gente que me estaba insultando", ha enumerado, por lo que ha reivindicado la "valentía que hay que tener" para "soportar cualquier cosa que la vida te va poniendo".

Por su parte, el abogado de Camps, Pablo Delgado, se ha preguntado "quién repara ahora los daños" causados al 'expresident', "arruinado ante la opinión pública" y con la vida "destrozada". "Hasta el final, esta causa ha sido injusta", ha recalcado, al tiempo que ha considerado que este caso ha sido "único en la historia nacional e internacional".