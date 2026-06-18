Camps vuelve a pedir por carta a los militantes y simpatizantes del PPCV su voto "cuando se convoque el congreso"

Archivo - El expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 'expresident' de la Generalitat Francisco Camps se ha dirigido a sus simpatizantes y militantes mediante una carta en la que les vuelve a pedir su "compromiso" y su "voto" para, "cuando se convoque el congreso" del PPCV, ser el futuro presidente del partido en la Comunitat Valenciana.

Según ha informado este jueves el equipo de Camps, esta misiva se ha remitido a militantes y afiliados del PPCV a través del "numeroso" grupo de militantes que trabaja su "futura candidatura a la presidencia del PPCV".

En esta carta, consultada por Europa Press, que se compone de una serie de mensajes a los militantes a lo largo de cuatro páginas, Camps alude al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre el que subraya que conoció en València en 2006, en su etapa como presidente de Galicia: "Poco antes había ganado su congreso regional y dijo respecto al PP en su comunidad que el futuro de Galicia se decidía en Galicia y que los militantes eligen, no se les impone". Y subraya: "Cuando dimití, [Feijóo] señaló su convencimiento de que lo hice en favor de los valencianos y de nuestras instituciones".

El presidenta nacional de los 'populares' precisamente visita este sábado Sueca (Valencia) para participar en un almuerzo organizado por el PP provincial que preside Vicent Mompó junto al 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca.

La presencia de Feijóo en el almuerzo se producirá sin que, de momento, se haya confirmado cuál será el candidato del PPCV en las elecciones autonómicas de 2027. Génova tiene pendiente convocar el congreso regional del PPCV, que Camps lleva meses pidiendo reiteradamente, mientras ya ha fijado fechas de otros cónclaves.

Durante la misiva, Camps asegura que "va a haber congreso regional y la dirección nacional apoyará, como siempre ha hecho", lo que se decida en ese cónclave. "Nadie debe poner en duda la intensa vida democrática interna del Partido Popular que nos identifica y nos fortalece", asevera.

Además, se muestra convencido de que Génova "sabe por experiencia que el PPCV es una parte importante de la organización nacional" del PP, así como que los 'populares' valencianos han "trabajado a favor de los postulados y necesidades del proyecto en su totalidad": "Hemos gobernado a favor, desde nuestra tierra, de los intereses generales de España".

Tras reiterar que cuenta con el apoyo de "un amplísimo grupo de militantes" de las tres provincias, Camps insiste en su objetivo de ganar las elecciones autonómicas para "gobernar sin ataduras", por mayoría absoluta, una aspiración que cree que supone una "obligación" para el PP.

"GANAR O NO GANAR ES LA ÚNICA CUESTIÓN"

"Ganar o no ganar. Esta es la única cuestión a solo 11 meses de las autonómicas y municipales. Ganar para gobernar sin ataduras, para devolver la esperanza, para hacer cosas y solucionar problemas, para salir del asfixiante marasmo colectivo en el que nos encontramos", reivindica.

Y recalca: "Yo quiero ganar. Yo quiero que ganemos. Yo quiero que el PP gobierne como cuando lo hicimos en aquella etapa en donde el socialismo dejó de defender nuestras libertades desplegando todo su afán ideológico y se encontró aquí con una mayoría absoluta al servicio de todos nuestros conciudadanos sin excepción".

En la carta aprovecha para criticar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, en la semana que ha declarado como investigado en el caso Plus Ultra, al que acusa de "iniciar la locura ideológica que invade el país" desde que ganó las elecciones en marzo de 2004.

Denuncia que tanto Zapatero como el actual presidente Pedro Sánchez han considerado "aliados necesarios" a los independentistas catalanes y, frente a ello, defiende que "la Comunidad Valenciana consiguió, orgullosa, resistir la barbarie ideológica", según él, gracias a su etapa al frente del PPCV y del Consell.