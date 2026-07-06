Cancelado el concierto de Beret previsto para el 28 de octubre en el Teatro Principal de Alicante

Archivo - El cantante Beret durante una actuación - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concierto del cantante sevillano Francisco Javier Álvarez Beret, conocido artísticamente como Beret, que estaba previsto para el 28 de octubre en el Teatro Principal de Alicante dentro de su gira 'Lo bello y lo roto' ha sido cancelado, según ha informado este lunes el espacio cultural en un comunicado.

Desde el teatro han explicado que se puede solicitar la devolución de las entradas adquiridas en taquilla a través del correo electrónico informacion@teatroprincipaldealicante.com y que el coste de las compradas por internet se devolverá "automáticamente".

"Lamentamos profundamente los posibles inconvenientes que esto pueda ocasionar", han señalado desde el Teatro Principal de Alicante en el comunicado, donde no señalan expresamente los motivos de la cancelación, que llega tras la polémica surgida después de que el pasado 11 de junio Beret fuera detenido por la Policía Nacional por una supuesta agresión sexual ocurrida en Sevilla en abril y de que posteriormente fuera puesto en libertad provisional.