Cancelado el recital de la pianista portuguesa Marta Menezes en el Auditori de Castelló por motivos de salud

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CASTELLÓ 22 Abr. (EUROPA PRESS) - -

El recital de la pianista portuguesa Martas Menezes que tenía previsto ofrecer en el Auditori de Castelló este viernes ha sido cancelado por motivos de salud, según ha informado el Institut València de Cultura (IVC) en un comunicado.

El IVC ha pedido disculpas por las molestias ocasionadas y ha señalado que el importe de las entradas será reembolsado por el mismo medio a través del cual se realizó la compra -excepto en el caso de los abonados-.

El Auditori de Castelló sí acogerá el quinteto de metales Spanish Brass junto al pianista Albert Guinovart, el domingo a las 19.30 horas.

El programa 'Les Aventures de Monsieur Jules', inspirado en la novela de Julio Verne '20.000 leguas de viaje submarino', es un proyecto de Spanish Brass, con la colaboración del pianista y compositor Albert Guinovart, presentado en el Festival SBALZ de 2011, que se ha ido completando durante los últimos años con otras músicas para quinteto de metales y piano de Salvador Brotons y los hermanos Valero-Castells.