La candidatura al Rectorado de UJI apuesta por docencia transformadora, investigación de alto impacto y gobernanza ágil

Jesús Lancis presenta su programa - DAMIÁN LLORENS/UJI

CASTELLÓ 29 Abr. (EUROPA PRESS) - -

El candidato al Rectorado de la Universitat Jaume I, Jesús Lancis, ha presentado hoy ante una comunidad universitaria que ha completado el aforo el proyecto de gobierno con el que concurre a las elecciones para el periodo 2026-2032. Bajo el lema 'Construimos futuro', Lancis ha expuesto un programa que define como un documento vivo y abierto y que apuesta por una docencia transformadora y por una gobernanza ágil.

En la sesión, el candidato ha subrayado que su candidatura afronta con "entusiasmo" los retos de futuro que presenta la universidad ante el desarrollo de la IA y los diferentes desafíos globales, buscando potenciar una docencia transformadora para que el estudiantado sea un agente crítico, junto a una investigación de alto impacto que genere un progreso tangible en la sociedad.

Además, Lancis ha hecho hincapié en la necesidad de una gobernanza ágil, basada en una administración digital y transparente que reduzca trabas burocráticas para ponerse al servicio de la gestión y la investigación. Asimismo, el programa destaca el talento y el bienestar como el activo más valioso de la institución, fomentando la igualdad, la diversidad y la conciliación, todo ello en un campus que sea referente de sostenibilidad y un punto de encuentro clave para la promoción de la cultura. Según ha destacado el candidato, "construir el futuro exige poner a las personas en el centro de las acciones de gobierno".

EQUIPO PARITARIO

Uno de los momentos centrales del acto ha sido la presentación del equipo que acompañará a Jesús Lancis en esta trayectoria. Se trata de un grupo compuesto por 12 personas -siete mujeres y cinco hombres-, lo que refleja una clara apuesta por la paridad. La estructura, que destaca también por su transversalidad disciplinar, se organiza en nueve vicerrectorados, dos delegados del rector y una secretaría general.

El equipo está formado por Francesc Esteve, en el vicerrectorado de Docencia y Estudiantado; Pilar Ezpeleta, en el vicerrectorado de Titulaciones e Internacionalización; Azucena García, en el vicerrectorado de Investigación; M. Luisa Flor, en el vicerrectorado de Transferencia, Innovación y Territorio; Susana Miquel, en el vicerrectorado de Comunicación y Participación; Lola Martínez, en el vicerrectorado de Campus, Sostenibilidad y Vida Universitaria; Raquel Agost, en el vicerrectorado de Cultura y Compromiso Social; Ximo Beltrán, el vicerrectorado de Personal y Planificación Académica; Iván Barreda, en el vicerrectorado de Economía, Calidad y Planificación Estratégica.

Además, figura Modesto Fabra, como delegado del rector para la Estrategia Digital y la Inteligencia Artificial; Ramón Feenstra, como delegado del rector para la Dirección del Gabinete, la Ciencia Abierta y la Integridad; y Andrea Planchadell, en la Secretaría General.

Esta propuesta de gobierno combina la juventud y la renovación académica con una experiencia consolidada en la gestión universitaria, lo que busca asegurar un relevo generacional y una gestión eficaz desde el primer momento. El candidato ha concluido señalando que se trata de un equipo preparado para trabajar con entusiasmo y rigor.

Finalmente, Lancis ha incidido en su deseo de que la campaña sea un espacio de diálogo con el conjunto de colectivos de la universidad que permita mejorar las propuestas presentadas y sentar unas bases sólidas sobre las que construir el proyecto colectivo de universidad.