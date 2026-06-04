Cano destaca el "interés estratégico" de Canadá para la internacionalización turística de la Comunitat

Acto en Montreal - GVA

VALÈNCIA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha destacado en Montreal el "interés estratégico" del mercado canadiense dentro de la estrategia de internacionalización turística de la Comunitat Valenciana, durante una jornada de promoción organizada por Turisme Comunitat Valenciana en colaboración con la Oficina Española de Turismo en Toronto.

La jornada, celebrada este miércoles en Montreal, reunió a turoperadores, agencias de viajes, medios de comunicación, creadores de contenido e instituciones con el objetivo de "reforzar" el posicionamiento de la Comunitat Valenciana en el mercado canadiense y "abrir nuevas oportunidades" de colaboración con el sector turístico. Asimismo, participó la concejala de Turismo, Innovación e Inversiones, Paula Llobet.

El encuentro combinó una presentación profesional del destino con una experiencia gastronómica diseñada para mostrar algunos de los principales valores diferenciales de la oferta turística valenciana.

La propuesta gastronómica estuvo protagonizada por el chef Quique Dacosta, distinguido con tres estrellas Michelin, que ofreció un 'showcooking' y una degustación elaborada con productos de la Comunitat Valenciana, para poner en valor la gastronomía "como uno de los grandes atributos del destino".

Durante el cierre institucional del acto, Marián Cano ha subrayado que Canadá ocupa un "lugar prioritario en nuestra estrategia de internacionalización turística" y ha destacado el perfil del viajero canadiense como un visitante "con alto poder adquisitivo, interesado en la cultura, la gastronomía y las experiencias auténticas".

La consellera también ha puesto en valor el contexto favorable para la Comunitat Valenciana, impulsado por la mejora de la conectividad aérea y por el "creciente interés" del mercado canadiense por una oferta mediterránea vinculada a la sostenibilidad, la cultura y la gastronomía.

Además, Cano ha destacado la importancia de la conexión aérea directa entre Montreal y València, operada por Air Transat, como un "elemento clave" para facilitar la llegada de visitantes y consolidar la presencia del destino en este mercado.

Esta acción se enmarca en la estrategia de promoción internacional de la Comunitat Valenciana, orientada a aumentar el conocimiento del destino entre los intermediarios turísticos, consolidar alianzas comerciales y reforzar su posicionamiento en mercados estratégicos.

La jornada da continuidad al trabajo desarrollado por la Generalitat en Canadá, tras su participación el pasado mes de mayo en las acciones de apoyo a la comercialización turística organizadas por Turespaña en Montreal.

La consellera ha reiterado que la Comunitat Valenciana trabaja por un modelo turístico "sostenible, innovador y basado en la colaboración público-privada", con el objetivo de seguir consolidando la presencia del destino en mercados internacionales estratégicos como Canadá.

En este encuentro profesional participaron algunas de las principales entidades y empresas turísticas de la Comunitat Valenciana, entre ellas Visit Benidorm, Visit València, el Patronato Provincial de Turismo de Castellón, Costa Blanca, Valencia Premium, el Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana, la Asociación de Campos de Golf de Costa Blanca, Hosbec, Conhostur, Fotur y Apha. Asimismo, estuvieron representadas empresas del sector hotelero como Novotel, Only YOU Valencia, SH Hoteles, Las Arenas y Hospes Palau de la Mar.

CONEXIÓN AÉREA

La concejala Llobet ha ofrecido una charla titulada 'València y la nueva conexión Montreal-València', en la que se ha recalcado la importancia de contar con "una conexión de estas características ya que permite a València posicionarse en un mercado de gran interés como el americano, con estancias más largas y un público que aprecia y valora nuestro destino".

La llegada de visitantes canadienses a València ha crecido "sustancialmente" con la inauguración de la conexión directa, según ha informado el consistorio. La prueba es que el volumen de pernoctaciones canadienses de València ha crecido un 24% entre enero y marzo de este año frente al mismo período del año pasado.

Este incremento es consecuencia de que la estancia media ha crecido un 17% y, además, hay un 6% más de viajeros, que en 2025 fueron 14.000 y generaron 34.000 pernoctaciones. Por otro lado, Llobet también ha destacado que, en el caso de Montreal, "nuestro aeropuerto no es solo la puerta de entrada para visitantes, también para congresos de nivel internacional o inversiones de las que nuestra ciudad y la ciudadanía pueden beneficiarse".

Por otro lado, la Fundación Visit València ha estado presente en México esta semana para promocionar la ciudad. El director gerente de la Fundación, Tono Franco, ha participado en una presentación con turoperadores y agencias de viajes premium y medios de comunicación especializados en viajes.

Además, ha asistido a la celebración en Querétaro de la quinta semifinal del Wold Paella Day 2026, la gran cita que se celebrará el próximo 20 de septiembre en València donde 13 chefs internacionales competirán para alzarse con el reconocimiento al mejor cocinero de paellas del mundo.

Estas acciones buscan acercar València al mercado mexicano y donde se ha destacado la amplísima oferta cultural y patrimonial de la ciudad y su gastronomía". Asimismo, la Fundación ha desarrollado la red de agencias de viajes premium y de lujo líder en Estados Unidos y Canadá, Signature Travel Network, que eligió València como destino más destacado de Europa para viajar.

Signature Travel Network cuenta con más de 1.000 agencias de viajes y cerca de 7.000 asesores, con un volumen de ventas anual que supera los 15.000 millones de dólares. En su artículo se destaca la riqueza gastronómica de la ciudad y se hace hincapié en el carácter social de tradiciones tan únicas como el esmorzar o la paella. Además, también ensalzaba la práctica de la pilota valenciana, las Fallas y L'Albufera.