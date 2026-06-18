Cano pide a Hereu colaboración en materia turística tras el fallo del TS contra el Registro Único del Gobierno

VALÈNCIA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha pedido al ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, que el Gobierno de España actúe en ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo (TS) sobre el Registro Único estatal de arrendamientos de corta duración y que abra una negociación con las comunidades autónomas para cumplir la normativa europea en materia de viviendas de uso turístico desde el respeto al marco competencial, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Así lo traslada Cano en la carta remitida al ministro, una misiva en la que reclama que por parte del Estado se retome la vía de la cooperación institucional efectiva y se impulse una respuesta política coordinada con las comunidades autónomas, abandonando cualquier fórmula que suponga duplicar registros autonómicos o invadir competencias en materia turística.

La Generalitat ha señalado que con esta iniciativa da continuidad a la posición que viene manteniendo desde el pasado mes de mayo, cuando ya reclamó al Gobierno central cumplir la sentencia, evitar duplicidades administrativas y abrir de inmediato una vía de diálogo con las comunidades autónomas para ofrecer seguridad jurídica al sector.

Cano ha recordado que la sentencia del Tribunal Supremo confirma que el Estado no puede crear un registro estatal que duplique los autonómicos, invada competencias y añada cargas administrativas contrarias a los principios de simplificación y proporcionalidad. A su juicio, el fallo abre un nuevo escenario que exige una respuesta inmediata, ordenada y coordinada entre administraciones, ha detallado la administración autonómica.

En este sentido, advierte de que el Registro Único estatal no ha servido para aflorar viviendas turísticas ilegales y expone que ha terminado afectando a viviendas legales ya inscritas en los registros autonómicos, sometidas a un procedimiento adicional innecesario y jurídicamente defectuoso. Por ello, la consellera insiste en que la política turística no puede construirse al margen de las comunidades autónomas ni contra sus competencias.

La titular de Turismo ha expuesto que los datos trasladados desde el Gobierno a la opinión pública sobre una supuesta reducción de la oferta turística ilegal responden a una interpretación errónea de la realidad. La disminución de anuncios en plataformas no ha obedecido, en muchos casos, a la eliminación de la ilegalidad, sino a bloqueos administrativos e inseguridad jurídica, ha planteado.

Marián Cano ha remarcado que la Comunitat Valenciana ha defendido desde el inicio mecanismos eficaces para ordenar las viviendas de uso turístico, combatir el intrusismo y garantizar la seguridad jurídica, "siempre desde la cooperación institucional, el respeto al marco competencial y evitando duplicidades administrativas que no aportan más control, sino más confusión".

La responsable autonómica ha manifestado que "el control de la legalidad no se consigue sustituyendo a las comunidades autónomas, sino coordinando bien, compartiendo información útil y garantizando seguridad jurídica a quienes cumplen la normativa".

Asimismo, ha explicado que la Comunitat Valenciana "aprobó en agosto de 2024 una nueva normativa específica sobre viviendas de uso turístico, ha modernizado la plataforma del Registro de Turismo, ha impulsado la delegación de competencias de inspección y sanción en los ayuntamientos y mantiene una depuración constante del registro, que ha permitido reducir en más de 18.000 las viviendas inscritas".

Además, ha añadido, está incorporando nuevas herramientas tecnológicas para detectar intrusismo, actividad irregular y oferta ilegal, reforzando así un modelo propio de control real y eficaz.

CONFERENCIA SECTORIAL DE TURISMO

Cano ha aseverado que la Generalitat ha solicitado formalmente la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Turismo, sin que hasta la fecha se haya recibido respuesta, ha destacado la Generalitat.

"Lo que necesita este sector es claridad, cooperación institucional, seguridad jurídica y decisiones compartidas con las comunidades autónomas, no más trabas administrativas para quienes ya cumplen la ley", ha afirmado la consellera, que ha incidido "en el peso estratégico que el turismo tiene en la Comunitat Valenciana".

XIII JORNADA DE TURISMO DE BENIDORM

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio ha asistido a la XIII Jornada de Turismo de Benidorm (Alicante), organizada por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE).

Este encuentro ha centrado su atención en la transformación del sector turístico, el talento, los nuevos modelos de negocio y las tendencias que marcarán el futuro de la industria, así como en los principales retos estratégicos a los que se enfrenta el turismo, ha detallado la administración valenciana.

La jornada, ha agregado, reúne a empresarios y expertos para analizar "cuestiones clave para el desarrollo del sector" y "compartir reflexiones sobre las oportunidades y desafíos que afronta actualmente la actividad turística".