Cano presenta la Comunitat Valenciana en Canadá como un destino estratégico para la inversión internacional - MARIÁN CANO

VALÈNCIA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha participado en un desayuno de trabajo organizado por la Cámara de Comercio Española en Canadá en el marco de la misión institucional de la Comunitat Valenciana que estos días visita el país norteamericano.

Durante el encuentro, en el que han participado representantes del tejido empresarial canadiense, la titular de Industria ha presentado las fortalezas de la Comunitat Valenciana "no solo como un destino para invertir, sino como un entorno preparado para que la inversión crezca, se consolide y genere valor a largo plazo".

El objetivo de este encuentro, en el que también ha participado el secretario autonómico de Innovación, Eduardo Pascual, y el presidente de las Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana, José Vicente Morata, ha sido promocionar la Comunitat Valenciana en el ámbito de la inversión en un mercado que se sitúa como el tercer destino más importante de las exportaciones de la Comunitat Valenciana en el continente americano, según ha informado la Generalitat en un comunicaod.

Para ello, Marián Cano ha hecho referencia al contexto económico actual, con la incertidumbre como un elemento estructural, que obliga a los inversores a buscar entornos que ofrezcan estabilidad, previsibilidad y capacidad de respuesta. "Y ahí es donde la Comunitat Valenciana marca la diferencia", ha resaltado.

Así, ha enumerado fortalezas de la región como el crecimiento estable de su economía, la diversificación de su tejido productivo y la capacidad de adaptación ante escenarios complejos. "Hablamos de un territorio en el que se puede invertir con una combinación muy difícil de encontrar: crecimiento, estabilidad y resiliencia", ha destacado.

La dimensión internacional de la economía valenciana también ha ocupado un lugar destacado en la presentación, al poner de relieve el dinamismo exportador de las empresas valencianas y su capacidad para adaptarse a las transformaciones del comercio mundial, diversificar mercados y mantener su competitividad en entornos cada vez más exigentes.

PLATAFORMA LOGÍSTICA

Cano ha incidido, asimismo, en la posición de la Comunitat Valenciana como plataforma logística del Mediterráneo. "Su conectividad con los principales mercados europeos, el acceso al corredor mediterráneo, la proximidad a Madrid y la fortaleza de sus infraestructuras portuarias, aeroportuarias, ferroviarias y viarias convierten al territorio en un enclave privilegiado para el desarrollo de proyectos empresariales internacionales", ha resaltado.

En este ámbito, Cano ha subrayado la importancia del fortalecimiento de las conexiones aéreas entre España y Canadá como elemento facilitador de nuevas oportunidades de negocio e inversión.

Otra de las evidencias de la confianza que genera el territorio ante los inversores internacionales es la capacidad para atraer grandes proyectos industriales como Ford en Almussafes o la gigafactoría de PowerCo-Volkswagen en Sagunto, "que son ejemplo de la capacidad del territorio para ofrecer seguridad, estabilidad y condiciones favorables para la implantación de inversiones de largo recorrido."

VISITA CENTECH

Cano ha visitado además las instalaciones de la incubadora y aceleradora de startups tecnológicas Centech, radicada en Montreal y reconocida entre las 10 incubadoras top del mundo.

Durante el encuentro, la delegación valenciana ha conocido con detalle algunos programas de acompañamiento a startups desarrollados por esta aceleradora y se han comentado posibilidades de colaboración con el ecosistema valenciano en el ámbito de la transferencia de tecnología aplicada a la empresa, especialmente para pymes y emprendimiento deeptech.