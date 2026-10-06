Cano presenta en México la oferta turística de la Comunitat para impulsar su comercialización en este mercado

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, en México. - GVA

VALÈNCIA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha presentado en Ciudad de México la oferta turística de la Comunitat Valenciana ante agencias, turoperadores y prescriptores del mercado mexicano, en un encuentro dirigido a reforzar la comercialización del destino y abrir nuevas oportunidades de colaboración entre empresas y profesionales de ambos territorios, según ha informado la administración autonómica en un comunicado.

Durante su intervención, Cano ha afirmado que "México es un mercado estratégico y nuestro reto es conseguir que cada vez más viajeros mexicanos incorporen la Comunitat Valenciana a sus itinerarios por España y Europa". Asimismo, la consellera ha puesto en valor que la Comunitat Valenciana es un territorio "accesible y bien conectado", con ciudades dinámicas, pueblos con identidad, más de 500 kilómetros de litoral, espacios naturales, patrimonio, arte, música y festivales.

La presentación se ha celebrado en el Hotel Sofitel Mexico City Reforma y ha incluido un workshop entre operadores turísticos de Ciudad de México y representantes de la oferta valenciana. La jornada ha incorporado también una experiencia gastronómica para mostrar la riqueza y diversidad de la cocina de la Comunitat Valenciana, con una cata de vinos valencianos y maridaje dirigida por el sumiller Pedro Olivares, además de un cóctel de networking con degustación de arroces elaborados por cocineros valencianos.

Marián Cano ha subrayado que el viajero mexicano valora especialmente "la cultura, la gastronomía, la calidad, las compras y las experiencias singulares" y ha señalado que la Comunitat Valenciana responde a estas preferencias con alojamientos de primer nivel y propuestas de bienestar, ópera y cultura, turismo de reuniones, deporte y naturaleza.

La consellera ha destacado asimismo la gastronomía como uno de los principales elementos de identidad y atractivo del destino y como una vía para acercar al público mexicano su estilo de vida mediterráneo. "Queremos que València sea una puerta de entrada para descubrir toda la Comunitat Valenciana y que Alicante y Castellón formen parte de nuevos circuitos pensados para el mercado mexicano", ha añadido.

En este sentido, la consellera ha explicado que el encuentro busca "transformar el conocimiento en colaboración y la colaboración en oportunidades de negocio", mediante el impulso de acuerdos, viajes de familiarización y nuevos productos turísticos adaptados a la demanda mexicana, así como avances en la conectividad y en el contacto directo entre operadores y empresas valencianas.

PARTICIPACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO VALENCIANO

En esta acción promocional participan la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunitat Valenciana (Hosbec), la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante (APHA), la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón (Ashotur), Valencia Premium, la Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de la Comunitat Valenciana (Conhostur), la Federación de Ocio, Turismo, Juego, Actividades Recreativas e Industrias Afines de la Comunitat Valenciana (Fotur), la Asociación de Promotores de Festivales de la Comunitat Valenciana (Promfest) y el Palau de les Arts Reina Sofía.

En la presentación institucional también han intervenido el embajador de España en México, Juan Duarte Cuadrado; el director de la Oficina Española de Turismo, José Miguel Machimbarrena; y el presidente del Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana, José Vicente Morata.

La misión promocional continúa este martes, 6 de octubre, en Ciudad de México con encuentros empresariales e institucionales y con la Cena Sorolla, una velada inspirada en la luz, los sabores y la cultura mediterránea de la Comunitat Valenciana. La cita incluye la presentación y degustación del Menú Sorolla, creado por el chef valenciano Jorge de Andrés. Posteriormente, la delegación se desplazará a Monterrey, donde el 8 de octubre celebrará un segundo workshop profesional.

El programa está organizado por Turisme Comunitat Valenciana, en colaboración con la Oficina Española de Turismo en México, el Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana y la Cámara Española de Comercio en México.