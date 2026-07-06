Los cañones antiincendios de El Saler, en marcha ante el nivel de preemergencia de incendios a rojo

Archivo - Sistema de cañones anti incendios en El Saler, en València - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA - Archivo
VALÈNCIA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -
Los cañones antiincendios de El Saler, en Valencia, se han puesto en marcha esta mañana ante el nivel de preemergencia de incendios forestales a rojo.
Según ha informado el Ayuntamiento de València, tras aumentar la Generalitat el nivel de preemergencia, a las 8.30 horas se han activado los cañones antiincendios en El Saler.
La Comunitat Valenciana atraviesa una situación meteorológica muy adversa en los próximos días, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé que la segunda ola de calor del año afecte al territorio con especial intensidad a partir de hoy y, al menos, hasta el jueves.
Tal y como han apuntado las mismas fuentes, el pico más intenso se registrará entre martes y jueves.