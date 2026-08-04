Los cañones de la Devesa del Saler, activados 14 días en julio ante el calor extremo

Archivo - Cañones de la Devesa del Saler. ARCHIVO. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha activado los 11 cañones Sideinfo del bosque de la Devesa de El Saler un total de 14 días durante el mes de julio, una cifra que prácticamente iguala las 15 jornadas registradas entre los meses de julio y agosto de 2025.

En este sentido, el concejal de Protección Civil, Juan Carlos Caballero, ha destacado que, en apenas un mes, "el sistema ha alcanzado prácticamente los mismos días de funcionamiento que durante esos dos meses del verano pasado como consecuencia de las dos olas de calor registradas en el mes de julio y de los distintos episodios de riesgo extremo de incendios forestales decretados por la Generalitat, lo que pone de manifiesto la importancia de reforzar las medidas preventivas para proteger este entorno natural tan valioso para València".

En concreto durante el pasado mes, el sistema se puso en marcha en cuatro períodos diferentes: del 6 al 9 de julio; los días 15 y 16, coincidiendo con las olas de calor y los avisos por riesgo extremo de incendios forestales decretados por la Generalitat; el 23 de julio y, finalmente, del 25 al 31 de julio, cuando permaneció operativo durante siete días consecutivos. Se trata de la racha "más prolongada de funcionamiento del verano hasta la fecha".

Juan Carlos Caballero ha destacado que el hecho de que los cañones hayan funcionado prácticamente los mismos días en julio que durante julio y agosto del año pasado "evidencia que estamos viviendo un verano especialmente exigente desde el punto de vista del riesgo de incendios forestales". "Por eso seguimos reforzando la prevención, nos anticipamos al riesgo y actuamos antes de que se produzca una emergencia", ha apostillado.

El concejal ha recordado que los cañones Sideinfo se activan de forma preventiva siempre que la Generalitat decreta el nivel rojo por riesgo extremo de incendios forestales, con el objetivo de incrementar la humedad de la vegetación, reducir la temperatura del entorno, generar corredores húmedos que faciliten una evacuación segura y dificulten la propagación de un posible incendio.

"Cada día que los cañones están en funcionamiento es un día en el que estamos reforzando la protección de la Devesa. Nuestro objetivo es adelantarnos al fuego y minimizar el riesgo antes de que se produzca una emergencia. La mejor noticia siempre será que estos sistemas preventivos actúen y no tengamos que lamentar ningún incendio", ha aseverado.

El sistema Sideinfo forma parte del dispositivo municipal de prevención de incendios impulsado por el Ayuntamiento de València para reforzar la protección de la Devesa. Está integrado por 11 cañones de agua automatizados, conectados a una red de sensores meteorológicos y ambientales que permiten su activación cuando las condiciones de temperatura, humedad y viento incrementan el riesgo de incendio.

Cada cañón, de entre 12 y 16 metros de altura, alcanza una distancia de lanzamiento de hasta 42 metros, está conectado a un depósito de agua y funciona de forma autónoma desde el punto de vista energético. El conjunto del sistema es capaz de movilizar 10.000 litros de agua por minuto, casi el doble de la capacidad de descarga de un avión anfibio convencional, y se complementa con 15 cañones Sideinfo portátiles, lo que refuerza así la capacidad de respuesta del Servicio de Bomberos.

LLAMAMIENTO COLABORACIÓN CIUDADANA

El concejal de Bomberos y Protección Civil ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana para extremar la precaución durante los episodios de riesgo extremo de incendios forestales.

"Disponemos de un importante dispositivo de prevención y de herramientas innovadoras como los cañones Sideinfo, que se suma al refuerzo de efectivos de Bomberos, Protección Civil y Policía Local y guardas forestales para vigilar la Devesa los días de mayor riesgo, pero la mejor medida contra los incendios sigue siendo la responsabilidad de todo el mundo. Un pequeño descuido puede tener consecuencias irreparables para un espacio natural único como la Devesa", ha afirmado Caballero.

El Ayuntamiento recuerda que la prevención depende también del comportamiento de quienes visitan este entorno natural. Por ello, insiste en la importancia de no arrojar colillas ni encender fuego, no utilizar artefactos pirotécnicos, depositar siempre los residuos en las papeleras habilitadas, mantener libres los accesos al parque para facilitar la entrada de los vehículos de emergencia y avisar inmediatamente al 112 ante cualquier columna de humo o indicio de incendio.

"La tecnología es un gran aliado, pero la mejor herramienta de prevención sigue siendo la responsabilidad de cada persona. Proteger la Devesa es una tarea compartida y cada gesto cuenta para conservar y proteger uno de los espacios naturales más valiosos de València. Solo con la implicación de toda la ciudadanía podremos preservar este entorno para las generaciones futuras", ha concluido el concejal.