El cantautor cubano Silvio Rodríguez actuará el 16 de septiembre en el Roig Arena

Silvio Rodríguez - GVA

VALÈNCIA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Silvio Rodríguez regresa a los escenarios con una gira especial que hará parada el 16 de septiembre en el Roig Arena. Considerado "una de las figuras imprescindibles de la canción iberoamericana y uno de los grandes nombres de la Nueva Trova", el cantautor cubano es autor de canciones que forman parte de la memoria sentimental y cultural de varias generaciones, como 'Ojalá', 'Unicornio' o 'La maza'.

Con su regreso a los escenarios, Silvio Rodríguez propone detenerse ante una obra que sigue encontrando nuevos oyentes. Su repertorio ha atravesado décadas sin quedar fijado únicamente a una época, porque en él conviven la poesía, la observación del mundo, la intimidad, la crítica, la ternura y una escritura que ha hecho de la canción un territorio propio.

Para muchos espectadores, sus conciertos no son solo una cita con un artista admirado, sino también con una parte de su propia memoria; en cambio, para otros más jóvenes, su regreso supone la oportunidad de acercarse en directo a un cancionero recibido por herencia, por descubrimiento o por la permanencia natural de unas canciones que siguen circulando de generación en generación.

En esta ocasión, Silvio Rodríguez estará acompañado sobre el escenario por una formación integrada por algunos de sus colaboradores habituales: Niurka González, Malva Rodríguez, Rachid López, Maykel Elizarde, Jorge Reyes, Emilio Vega, Jorge Aragón y Oliver Valdés.

Las entradas para el concierto de Silvio Rodríguez salen a la venta el martes 26 de mayo a las 10h en la página web del recinto, ha informado la organización en un comunicado.