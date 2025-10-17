Cantó (AVL) advierte del momento "crítico" para el valenciano y llama a combatir "sin complejos" los discursos "de odio"

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant (2i) y la presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), Verònica Cantó (2d), durante la apertura del curso de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), en el Monasterio de San Miguel de los R - Rober Solsona - Europa Press

Tilda de "arbitraria" la reducción del presupuesto de la entidad y lamenta que se haya llegado "tan lejos" para "deslegitimar" la lengua

VALÈNCIA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), Verònica Cantó, ha advertido, durante el acto de apertura de curso de la entidad, que el valenciano se encuentra en un "momento crítico", posiblemente el mayor de su historia, y ha llamado al conjunto de la sociedad a "salir del barro, de todos los barros" para no "normalizar los discursos de odio" contra la lengua y combatir esta situación con "determinación, firmeza y fortaleza, sin ningún complejo de inferioridad, con dignidad y sin bajar la cabeza ni la cara".

Además, ha reivindicado que el valenciano "no tiene color político, no es de unos y otros", sino que "nos pertenece a todos", y ha cargado contra los "recortes" al presupuesto de la entidad para el ejercicio 2025 impulsados por el Consell fruto del acuerdo con Vox, fruto a su juicio de decisiones "arbitrarias" y que ha dejado "prácticamente inoperativa la actividad" de la AVL.

Al acto de apertura de curso, celebrado en la sede de la AVL en Sant Miquel dels Reis, han asistido, entre otros, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, y la vicepresidenta primera de la Diputació de València, Natàlia Enguix. Por parte del Consell ha estado presente el director general de Ordenación Educativa y Política lingüística, Ignacio Martínez Arrúe.

En su intervención, Verònica Cantó ha sostenido "con franqueza y diciendo las cosas por su nombre" que la Comunitat Valenciana afronta un "momento crítico" para el valenciano y para la AVL, que "puede ser de los más críticos de nuestra historia más reciente". "Es una obviedad decir que 2025 es un año duro y difícil, y añadiría dos adjetivos más: inédito e inaudito", ha agregado.

Ha sido un año, ha continuado, de una "complejidad extrema" a causa de determinados hechos "originados en la esfera gubernamental" como "ataques al fomento del valenciano y a todo lo hecho y producido en nuestra lengua propia". "Lamentablemente, los valencianos sabemos demasiado de batallas", ha añadido.

"ACTITUD HOSTIL"

Frente a esa "actitud hostil", ha reivindicado que el pleno de la AVL ha actuado "como una piña" con el impulso de una declaración para denunciar el "recorte" al presupuesto de la entidad para 2025, "en aras de salvaguardar la autonomía de esta institución".

Paralelamente, ha censurado la "avalancha" de "anuncios amenazadores" en intervenciones parlamentarias en Les Corts, "cada cual más preocupante que el anterior", hasta el punto de llegar a afirmar "que es preciso estrangular a la AVL", algo que "nunca se había llegado" a expresar "con una claridad tan meridiana". Todo ello, ha denunciado, con el objetivo de intentar "desestabilizar y deslegitimar" al valenciano.

Sin embargo, ha considerado que el "problema más grave" no es "la existencia de determinadas posturas radicales" que son "contrarias" al Estatut d'Autonomia, sino que estas "sean asumidas por aquellos que tienen la responsabilidad de dar luz y no humo, de gestionar y gobernar" y no "reabrir herida cerradas ni debates identitarios ya superados". "No se esperaba que llegaran tan lejos", ha asegurado.

Por todo ello, ha denunciado la "irresponsabilidad tan grave" de estos comportamientos y actitudes, "hasta el punto de romper consensos que costaron mucho asumir". No obstante, ha avisado de que esta "deriva" no se circunscribe "solo a temas presupuestarios" ni un "estrangulamiento académico ni una reducción drástica de recursos, sino que, como hemos podido comprobar en el Debate de Política General, se ha seguido alimentando con la voluntad de romper consensos institucionales que propiciaron el nacimiento de la AVL y el pacto por el valenciano".

En este debate, celebrado a finales de septiembre en Les Corts, el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, avanzó que el Consell impulsará el proceso para proponer el cambio de la ley reguladora de la AVL, con la "reforma pertinente" del Estatut d'Autonomia, para renombrarla como "Acadèmia de la Llengua Valenciana".